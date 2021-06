Małopolskie: Trzy decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Krakowski Park Technologiczny wydał trzy decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Otrzymały je rodzime przedsiębiorstwa: BTH Import Stal, Szczot-Met oraz K-Sport Polska. Łącznie zainwestują one w województwie małopolskim co najmniej 149 mln zł.

Krakowski Park Technologiczny (KPT), który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji (PSI) na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie); wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.

Wśród firm z ulgami w ramach PSI jest BTH Import Stal zajmująca się dystrybucją stali nierdzewnej. Zamierza ona zwiększyć swoje zaplecze produkcyjno-magazynowe oraz zakupić nowoczesne maszyny produkcyjne. Planowana jest budowa magazynu w Podłężu oraz dwóch hal produkcyjnych o łącznej powierzchni 40 tys. mkw., które zlokalizowane zostaną w Woli Batorskiej. Koszty kwalifikowane inwestycji to ponad 129 mln zł.

Firma Szczot-Met jest producentem wysokiej jakości szczotek na oprawach drewnianych. Jej nowe przedsięwzięcie będzie polegać na zmianie procesu produkcyjnego, tj. rozszerzeniu i wdrożeniu nowych technologii w ramach parku maszynowego. Przedsiębiorca zadeklarował co najmniej 13 mln zł nakładów inwestycyjnych, które zlokalizowane będą w Koźmicach Wielkich k. Wieliczki.

K-Sport Polska to producent i dystrybutor wysokiej klasy sprzętu treningowego. W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie proces produkcji - przedsiębiorca zamierza zakupić nowe sprzęty do już istniejącego zakładu oraz wybudować nową halę produkcyjną wraz z zapleczem magazynowym oraz techniczno-biurowym. Inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowościach Rzepiennik Biskupi oraz Tuchów w powiecie tarnowskim. Jej koszty kwalifikowane to co najmniej 7 mln zł.

Łukasz Słoniowski, wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego wskazał we wtorek, że ostatnio wydane decyzje pokazują, iż w Polskiej Strefie Inwestycji mogą inwestować i rozwijać się zarówno duże, średnie, jak i małe przedsiębiorstwa z różnych branż.

"Łączy je wspólny mianownik; chęć rozwoju i dobry, dalekosiężny plan biznesowy" - podkreślił przedstawiciel KPT.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie w połowie 2018 roku, zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie - jak dotychczas - jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną.

W sumie w tym roku Krakowski Park Technologiczny wydał 18 decyzji o wsparciu firm w oparciu o przepisy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji. Przedsiębiorcy zadeklarowali w tym czasie ok. 500 mln zł nakładów na inwestycje.

