Małopolskie: Trzy firmy w drugim etapie postępowania dot. budowy obwodnicy Zatoru

Trzy firmy zostały wybrane do drugiego etapu postępowania, które ma wyłonić wykonawcę obwodnicy Zatoru w nowym przebiegu drogi krajowej 28 – poinformował środę krakowski oddział GDDKiA. Inwestycja ma być zrealizowana w latach 2024-2026.

Kacper Michna, odpowiedzialny w krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) za kontakty z mediami wskazał, że wykonawca zostanie wybrany w trybie dialogu konkurencyjnego. Zaznaczył, że do pierwszej tury postępowania zgłosiło się sześć podmiotów.

"Do kolejnego etapu GDDKiA wyłoniła trzy: Mostostal Warszawa, Konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe (lider) i Strabag (partner) oraz Skanska. Wykonawcy mają 10 dni na złożenie ewentualnego odwołania od wyniku wyboru. Po upływie tego terminu GDDKiA zaprosi trzy podmioty, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów, do udziału w drugiej, kluczowej turze postępowania - do dialogu" - oznajmił Michna.

Podczas dialogu wykonawcy będą proponowali konkretne rozwiązania spełniające potrzeby GDDKiA. "Dzięki spotkaniu dwóch stron mogą one lepiej poznać potrzeby i specyfikę zamówienia. Jest to szczególnie ważne w przypadku innowacyjnych przedsięwzięć, takich jak budowa drogi przy wykorzystaniu metodyki i narzędzi BIM (Building Information Modeling - PAP)" - zaznaczył Kacper Michna. Taka metodyka ma zostać użyta przy budowie w Zatorze.

Ostatnia tura to przygotowanie przez GDDKiA Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie doświadczeń i informacji zebranych podczas dialogu konkurencyjnego. Do składania ofert zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy brali udział w dialogu i nie zostali wyeliminowani.

Michna poinformował, że obwodnica Zatoru będzie budowana w ramach pilotażu przy wykorzystaniu metodyki BIM. Jak wyjaśnił, jest to technologia, w której stosuje się wspólne środowisko danych oraz trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów. Uwzględniane są wszystkie niezbędne informacje możliwe do wykorzystania na każdym etapie inwestycji - od projektu przez realizację po odbiór prac, a następnie utrzymanie i zarządzanie.

Zaznaczył, że do pilotażowego wdrożenia BIM wybrano budowę obwodnicy Zatoru, gdyż jest reprezentatywna dla zadań GDDKiA. "Biegnie nowym śladem i obejmuje szeroki zakres robót - drogowe, mostowe i instalacyjne" - wyjaśnił.

Nowa droga będzie miała 2,1 km długości i ominie centrum Zatoru po zachodniej stronie. Będzie przebiegała od ronda na skrzyżowaniu DK44 i DW781 (ul. 1-go Maja) do stacji paliw przy DK28 (ul. Wadowicka). Odcinek będzie drogą jednojezdniową klasy GP, czyli drogą główną ruchu przyspieszonego, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku.

W ramach inwestycji zostaną rozbudowane fragmenty ulic Wadowickiej (DK28), Gen. Sikorskiego (DW781), Bugajskiej (droga powiatowa) oraz ul. Jana Pawła II i ul. Hallera (drogi gminne). Powstaną nowe szosy należące do gminy, które będą służyły do obsługi komunikacyjnej przyległego terenu. Zostanie przebudowana infrastruktura techniczna - wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch przejść podziemnych pod nową drogą, którymi będzie poprowadzony ruch pieszy i rowerowy. Inwestycja została zaprojektowana tak, by zminimalizować jej wpływ na środowisko. Przewidziano jedno przejście i trzy przepusty dla zwierząt. Powstaną dwa sztuczne mokradła dla zwierząt i ekrany akustyczne.

Kacper Michna poinformował, że droga powstanie z funduszy Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Przewidywany czas budowy to lata 2024-2026.

Droga krajowa 28 biegnie na południu Polski, od zachodniej części Małopolski po Medykę na granicy z Ukrainą na Podkarpaciu.

