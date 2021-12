Małopolskie: Urynowicz chce przesunięcia części środków z igrzysk europejskich na wymianę pieców

Tomasz Urynowicz (Porozumienie), radny Małopolski i były wicemarszałek chce, aby część środków, które w budżecie województwa zaplanowano na organizację igrzysk europejskich, trafiła na wymianę pieców w ramach przygotowania samorządów do wejścia w życie uchwały antysmogowej.

Tomasz Urynowicz (Porozumienie), radny Małopolski i były wicemarszałek poinformował w środę na konferencji prasowej w Krakowie, że złożył poprawkę do budżetu wojewódzkiego, w której postuluje przeznaczenie 15 mln zł na przygotowanie samorządów do wejścia w życie uchwały antysmogowej. 10 mln, zdaniem radnego, mogłoby pochodzić z budżetu przeznaczonego na organizację igrzysk europejskich, a 5 mln z rezerwy finansowej.

Za pozyskane 15 mln zł można by - jak wymieniał radny - m.in. usprawnić wymianę pieców, realizować programy edukacyjne, przeprowadzać kontrole.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez byłego wicemarszałka w Małopolsce jest jeszcze ok. 400 tys. pieców do wymiany, a w okolicach Krakowa (tzw. obwarzanek krakowski) ok. 40 tys. Zdaniem Urynowicza to poważne wyzwanie i województwo jest odpowiedzialne za poprawę jakości powietrza w regionie.

Jak podał, spośród 30 mln zł, które województwo planuje wydać na organizację igrzysk europejskich, 15 mln zł ma trafić na promocję igrzysk, a drugie 15 mln na tzw. dokapitalizowania spółki, która zajmie się organizacją igrzysk europejskich.

Według Urynowicza igrzyska europejskie nie są dobrze zaplanowaną inwestycją, a województwo - w przeciwieństwie do miasta Krakowa - nie wynegocjowało właściwych warunków.

Budżet województwa to - jak poinformował radny - blisko 2 mld zł, ale - jak ocenił - brakuje właściwego dofinansowania projektów na ochronę środowiska. Na ochronę środowiska planowane jest ponad 22,3 mln zł, ale - jak zaznaczył radny - większość to środki z UE.

Rzecznik Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Dawid Gleń poinformował PAP, że o poprawce złożonej przez radnego Urynowicza będzie można mówić po rozpatrzeniu tej poprawki, czyli w przyszłym tygodniu. "Województwo małopolskie jest skupione na działaniach antysmogowych i w swoim budżecie posiada zabezpieczone odpowiednie środki na działania" - powiedział rzecznik.

Województwo małopolskie było pierwszym regionem w Polsce, w którym przyjęto regulacje antysmogowe dla całego województwa. Przepisy weszły w życie 1 lipca 2017 r. i wprowadziły ograniczenia dotyczące eksploatacji kotłów węglowych oraz paliw stałych złej jakości. Zgodnie z założeniami małopolskiej uchwały antysmogowej wszystkie kotły bezklasowe muszą zostać wymienione do końca 2022 r., a niespełniające wymogów tzw. ekoprojektu - do końca 2026.

