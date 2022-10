Małopolskie: Urząd wojewódzki standardowo sprawdza prawidłowość zmian w uchwale antysmogowej

Małopolski Urząd Wojewódzki standardowo sprawdza, czy pod kątem prawnym nie doszło do nieprawidłowości podczas wprowadzania zmian w uchwale antysmogowej. Weryfikacji takiej od wojewody domaga się prezydent Krakowa.

"Uchwały samorządu terytorialnego podlegają standardowej ocenie nadzorczej Wojewody Małopolskiego. Oceniając te uchwały, organ nadzoru nie odnosi się do zasadności, rodzaju czy zakresu proponowanych rozwiązań, a wyłącznie do kwestii formalnych - do tego zatem, czy dany akt spełnia wymogi prawa" - powiedziała PAP rzecznik prasowy wojewody małopolskiego Joanna Paździo.

Jak podkreśliła, Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego prowadzi standardowe postępowanie wyjaśniające w związku z wnioskiem prezydenta Krakowa. W ramach tego postępowania MUW wystąpi do organów samorządowych o zajęcie stanowiska w sprawie, w tym o odniesienie się do przedstawionych zarzutów.

Ostateczną ocenę prawna uchwały Sejmiku MUW wyda po zapoznaniu się z dokumentacją, którą otrzyma z urzędu marszałkowskiego. Ocenę nadzorczą wojewoda musi wydać do 2 listopada.

"Zanim za dwa tygodnie wejdzie w życie uchwała zmieniająca tzw. uchwałę antysmogową dla Małopolski, zwróciłem się do Wojewody Małopolskiego, Prokuratora Regionalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich o sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych konsultacji, opiniowania i przebiegu samego wprowadzenia zmian w tej uchwale. Narusza ona bowiem przepisy prawa, ale przede wszystkim prawa do życia i ochrony zdrowia" - poinformował w zeszłym tygodniu prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

5 października, wojewoda małopolski opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego uchwałę zmieniającą uchwałę antysmogową dla Małopolski, która wejdzie w życie po dwóch tygodniach od dnia publikacji.

Zmieniona 26 września większością głosów radnych sejmiku uchwała wydłuża termin użytkowania tzw. kotłów bezklasowych z końca 2022 do końca kwietnia 2024. Poprzedziły ją konsultacje społeczne trwające od 1 do 24 sierpnia.

