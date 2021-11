Małopolskie: W Nowym Targu blisko 900 chętnych na 130 lokali z programu Mieszkanie Plus

Do 5 listopada potrwa nabór wniosków na mieszkania budowane w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus w Nowym Targu. Na 130 mieszkań powstających w tym mieście zgłosiło się 889 chętnych - poinformowała w środę PAP Katarzyna Fiuk, rzeczniczka prasowa PFR Nieruchomości.

Zgłoszenia nadal można składać poprzez stronę www.nowytarg.mdr.pl. Nabór potrwa do piątku do północy.

Inwestycja w Nowym Targu powstaje w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych wzdłuż Białego Dunajca, a także rezerwatu Bór na Czerwonem. W pięciopiętrowym budynku powstaje 130 lokali dwu- i trzy pokojowych.

W Nowym Targu, podobnie jak w innych lokalizacjach, nabór prowadzony jest dwuetapowo. Za pierwszy z nich odpowiada samorząd, który w drodze uchwały Rady Miejskiej określił kryteria pierwszeństwa. Za drugi etap odpowiada spółka PFR Nieruchomości. Jest to weryfikacja zdolności czynszowej, podczas której przyszły najemca będzie sprawdzany pod kątem finansowym.

W ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, za którą odpowiada spółka PFR Nieruchomości powstało 1977 mieszkań m.in. w takich miastach jak Katowice, Świdnik czy Jarocin, a kolejne ponad 2,5 tysiąca jest w budowie. W 10 naborach do mieszkań, które w tym roku uruchomiła spółka PFR Nieruchomości wpłynęło do tej pory niespełna 12 tysięcy wniosków na blisko 2 tysiące mieszkań, co oznacza średnio sześciu chętnych na jeden lokal.

