Małopolskie: W Nowym Targu powstanie 130 mieszkań z rządowego programu

W 2022 r. ma być gotowych 130 mieszkań w Nowym Targu wybudowanych w ramach rynkowej części rządowego programu Mieszkanie Plus, którą realizuje PFR Nieruchomości. Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku – poinformowało w czwartek Biuro Prasowe PFR Nieruchomości.

Lokale w Nowym Targu wybuduje Spółka Chemobudowa - Kraków. Sześciokondygnacyjny budynek pomieści 130 mieszkań o średniej powierzchni 40 m kwadratowych. Będą to lokale dwu i trzypokojowe, które zostaną wykończone w standardzie podstawowym. Powstaną one w południowej części miasta, na tzw. Polanie Szaflarskiej, przy budowanym węźle Nowy Targ Południe drogi S7, czyli popularnej Zakopianki. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny rekreacyjne ciągnące się wzdłuż Białego Dunajca, a także rezerwat Bór na Czerwonem.

"Jako rodowita mieszkanka Podhala mogę z dumą powiedzieć, że właśnie w tym regionie rozpoczynamy pierwszą inwestycję Mieszkania Plus. Jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ będzie to 130 mieszkań dostępnych cenowo, co da możliwość zamieszkania ludziom młodym, którzy będą mogli się tu zadomowić. Ponadto, to impuls do rozwoju miasta i całego regionu podhalańskiego" - podkreśliła w komunikacie przesłanym PAP Krystyna Wąchała - Malik z zarządu PFR Nieruchomości S.A.

Chemobudowa - Kraków to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości. Spółka wznosiła m.in. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, siedzibę Radia Kraków czy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

"Nasza spółka ma bardzo duże doświadczenie realizacyjne, dlatego sama budowa nie będzie dla nas wyzwaniem. Zależy nam na tym, by efekt naszej pracy zadowolił inwestora, samorząd i przede wszystkim przyszłych mieszkańców. Liczymy, że to otworzy nam drogę do dalszej współpracy. Podpisana umowa zakłada, że czas realizacji inwestycji wyniesie nieco ponad rok. Jeżeli nie zaskoczy nas żadne nieprzewidywalne zdarzenie, to w terminie kontraktowym inwestycja zostanie wykonana" - zapewnił prezes Chemobudowy - Kraków Andrzej Wyszyński.

PFR Nieruchomości w Małopolsce prowadzi także budowę osiedla na krakowskich Klinach przy ul. Anny Szwed - Śniadowskiej. To osiem trzypiętrowych budynków, które pomieszczą blisko pół tysiąca mieszkań. Prace budowlane osiągnęły już blisko 70-proc. poziom zaawansowania. W ramach rządowego programu mieszkaniowego, którą realizuje spółka PFR Nieruchomości, powstaje także ponad 2 tys. mieszkań mi.in. w Katowicach, Dębicy, Świdniku czy Radomiu.

Spółka PFR Nieruchomości, realizując rynkową część rządowego programu mieszkaniowego, działa na zasadach komercyjnych. Inwestycje powstają na terenie całego kraju i stanowią alternatywę dla zakupu mieszkania na kredyt.