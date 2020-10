Małopolskie: W Oświęcimiu powstanią przedszkole i żłobek dla blisko 200 dzieci

Kompleks oświatowy dla blisko 200 dzieci, w którym znajdzie się zarówno żłobek, jak i przedszkole, powstanie na Starych Stawach w Oświęcimiu. Budowa rozpocznie się w przyszłym roku, a zakończy w grudniu 2022 r. – poinformował oświęcimski magistrat.

Rzecznik władz miasta Katarzyna Kwiecień poinformowała, że placówka zapewni opiekę i edukację 96 dzieciom do 3 lat i stu przedszkolakom.

Inwestorem jest samorząd Oświęcimia, który do realizacji projektu przygotowywał się od dwóch lat. Najpierw konieczne były zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, które dały możliwość budowy takiego obiektu w tym rejonie. Kolejnym krokiem było wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na inwestycję.

"Coraz więcej młodych mam chce wrócić do pracy i szuka opieki dla swojej pociechy. Możliwości istniejącego miejskiego żłobka są ograniczone. Co roku jest kolejka oczekujących na liście rezerwowej, dlatego nasza inwestycja jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie" - powiedział prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

Samorządowiec zaznaczył, że Stare Stawy są najintensywniej rozwijającym się osiedlem w mieście. "Powstają nowe domy (…), więc młodych rodzin będzie przybywało. Ta część miasta jest bardzo dobrze skomunikowana. Ze żłobka i przedszkola będą mogli skorzystać rodzice dzieci z innych rejonów miasta" - podkreślił prezydent.

Katarzyna Kwiecień poinformowała, że w piętrowym budynku znajdą się przestronne sale do zabawy i wypoczynku, odrębne kuchnie dla maluchów i przedszkolaków, jadalnie, szatnie oraz zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych. "Żłobek i przedszkole będą miały odrębne wejścia. W budynku znajdą się pomieszczenia administracyjne. Nowa placówka oświatowa będzie miała zaplecze rekreacyjne z ogrodem i parking. Zastosowane będą rozwiązania tworzone z myślą o niepełnosprawnych" - dodała.

Budowa będzie kosztowała 12,7 mln zł. Miasto szuka dodatkowych pieniędzy. Złożyło wniosek do Funduszu Inwestycji Lokalnych. Stara się też o rządowe dofinansowanie w wysokości 75 proc. wartości projektu.

"Mam nadzieję, że inwestycja będzie miała akceptację wojewody oraz strony rządowej i uda się nam pozyskać te pieniądze. Rząd niejednokrotnie deklarował przecież, że projekty związane z polityką prorodzinną, aktywizujące młodych rodziców są jak najbardziej wspierane" - zaznaczył prezydent Janusz Chwierut.