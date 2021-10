Małopolskie: W Szerzynach powstaną mieszkania z Funduszu Dopłat BGK

Budynek wielorodzinny z 27 mieszkaniami powstanie w Szerzynach (Małopolskie) dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. We wtorek wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał potwierdzenie przyznania ponad 8,2 mln zł dotacji.

Wojewoda małopolski zaznaczył, że celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej.

"To pakiet konkretnych działań, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach" - wskazał Łukasz Kmita i przypomniał, że program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bezzwrotne wsparcie może zostać udzielone na utworzenie lub modernizację lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu.

Jak przekazał wójt Szerzyny Grzegorz Gotfryd, łączny koszt zadania przekracza 9,7 mln zł, z czego 85 proc. pokrywa dotacja z Funduszu Dopłat BGK. Budowa pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego z 27 mieszkaniami ruszy w marcu przyszłego roku - zapowiedział wójt - i zakończy do końca czerwca 2023 r.

"Liczymy, że te mieszkania trafią do młodych rodzin, do osób niezamożnych, których dotąd nie było stać na to, by zrealizować marzenia o własnym domu" - zaznacza Gotfryd.

W budynku przewidziano również dwa mieszkania w ramach programu "Za życiem".

W projekcie uwzględniono także m.in. plac zabaw dla dzieci, oświetlenie terenu, instalacje fotowoltaiczne i pompę ciepła do ogrzewania części wspólnych.

