Małopolskie: W tym miesiącu możliwe zatwierdzenie dokumentacji obwodnicy Chełmca

W tym miesiącu powinna zostać zatwierdzona dokumentacja projektowa dla budowy obwodnicy Chełmca (woj. małopolskie), stanowiącej łącznik pomiędzy północną i zachodnią obwodnicą Nowego Sącza.Roboty budowlane przewidziane są w latach 2022 – 2023.

"Jeszcze w listopadzie przewidziane jest posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Jeżeli przygotowana dokumentacja zostanie zatwierdzona złożony zostanie jeszcze w tym roku wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID)" - zapowiedziała rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut.

Obwodnica Chełmca o długości ok. 1,4 km będzie fragmentem drogi krajowej nr 28 i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza. Droga powstanie pomiędzy dwoma istniejącym rondami: na istniejącej drodze krajowej nr 28 (ul. Limanowska w Chełmcu) oraz na drodze powiatowej nr 25219 (ul. Marcinkowicka w Chełmcu). Będzie kontynuacją zrealizowanego fragmentu północnej obwodnicy Nowego Sącza.

Łącznik obwodnicy północnej i zachodniej, za którego budowę odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest niezbędny do tego, żeby objechać Nowy Sącz bez konieczności wjeżdżania do miasta.

W 2015 roku zostały oddane do użytku obwodnice północna i zachodnia Nowego Sącza. Pierwsza z nich to 2-kilometrowa droga będąca częścią drogi krajowej nr 28 Zator - Przemyśl. Nad torami kolejowymi, ulicą Dunajcową i rzeką Dunajec przebiega przez nowy most.

6-kilometrowa obwodnica zachodnia Nowego Sącza biegnie od skrzyżowania z obwodnicą Starego Sącza i Podegrodzia do Biczyc Dolnych, gdzie łączy się z drogą krajową nr 28.