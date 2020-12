Małopolskie: Wadowice kończą przebudowę jednej z głównych ulic

Finiszuje kompleksowa przebudowa ul. Sienkiewicza, jednej z głównych arterii Wadowic. Przed świętami odbędą się odbiory. Inwestycja kosztowała ok. 11 mln zł – podała w czwartek Małgorzata Targosz-Storch z wadowickiego magistratu.

Wykonawca, firma Strabag, przebudował zarówno ulicę na całej długości 650 m, a także wszystkie skrzyżowania. Po obu stronach powstały nowe chodniki oraz zatoka autobusowa naprzeciwko szkoły podstawowej. Wzdłuż ulicy odnowiono parkingi. To ponad 80 miejsc.

Inwestycja objęła również przebudowę wodociągu oraz sieci elektroenergetycznych, sanitarnych i deszczowych.

Przebudowa rozpoczęła się wiosną br. Była podzielona na kilka etapów, aby utrudnienia dla kierowców były możliwie jak najmniejsze.

Łączny koszt inwestycji to ok. 11 mln zł. Z tej kwoty 5,5 mln zł stanowiła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto przeznaczyło na ten cel blisko 3,6 mln zł. Ul. Sienkiewicza jest drogą powiatową. Do modernizacji blisko 2 mln zł dołożyło starostwo wadowickie.

Równolegle przy ul. Sienkiewicza powstał największy w Wadowicach parking na ok. 130 miejsc. Jego koszt wyniósł 1,84 mln zł.