Małopolskie: Wadowice podpisały umowy na budowę wodociągu

Umowy na budowę dwóch odcinków wodociągu do miejscowości Wysoka podpisały w poniedziałek z wykonawcami gmina Wadowice i komunalne Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Powstanie 11 km sieci. Wartość inwestycji to 3,5 mln zł – podał magistrat.

"Przedsięwzięcie jest ogromne, dlatego zostało podzielone na dwa przetargi, co znacznie je przyspieszy. Południowy zakres wodociągu na zlecenie gminy Wadowice wykona firma z Jerzmanowic. To 5,3 km i koszt 1,78 mln zł. Odcinek powstanie do końca 2021 r. Zachodnim zakresem, zleconym przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, zajmie się firma z Kukowa. Chodzi o 5,5 km. Koszt wyniesie 1,77 mln zł. Realizacja nastąpi do końca marca 2022 r." - poinformował Tomasz Mamcarczyk z wadowickiego magistratu.

Jak dodał, łączna wartość inwestycji opiewa na ponad 3,5 mln zł, z czego ok. 63 proc. samorząd pozyskał z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Po zakończeniu budowy południowej i zachodniej części wodociągu pozostanie jeszcze do wykonania 5,1 km po wschodniej stronie Wysokiej. Na to zadanie Wadowice pozyskały już pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na konto gminy wpłynęło 3,6 mln zł. Ewentualne oszczędności z tej puli zostaną przeznaczone na dalszą rozbudowę wodociągu w Stanisławiu Górnym oraz Babicy.

Mamcarczyk przypomniał, że pierwszy, północny etap budowy wodociągu został zrealizowany w 2019 r. Za blisko 900 tys. zł wykonano 2,1 km sieci od przysiółka Zielona do szkoły podstawowej. Wówczas możliwość podłączenia do wodociągu uzyskało pierwszych 57 domów, a za blisko 10 tys. zł gmina doprowadziła wodę do LKS Relaks Wysoka.

Sam wodociąg to jednak za mało, żeby w pełni zaspokoić zapotrzebowanie na wodę. Dlatego też w ub.r. Wadowice rozpoczęły budowę zbiornika retencyjno-wyrównawczego z hydrofornią w Kleczy. Koszt to 2,1 mln zł. To stamtąd popłynie woda do Wysokiej, a w przyszłości także do Stanisławia Górnego i Babicy.

"Łączny koszt całego przedsięwzięcia wyniesie ponad 10 mln zł. Powstanie za to hydrofornia i ponad 20 km sieci wodociągowej. Zaopatrzymy w czystą i przebadaną wodę ponad 4000 mieszkańców Wysokiej" - powiedział burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński.