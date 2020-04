Małopolskie: Wadowice wyremontują drogi wiejskie

Samorząd Wadowic kosztem 3,2 mln zł zmodernizuje dwie ważne ulice w wiejskiej części gminy. Burmistrz Bartosz Kaliński powiedział we wtorek, że to drogi, które łączą „krajówki” i „powiatówki”. Gmina otrzyma 1,6 mln zł dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

"To dwie bardzo zniszczone drogi: ul. Główna w Choczni oraz trasa z Jaroszowic przez Gorzeń Górny do Zawadki. Obie są centralnymi ulicami w swoich wioskach. Łączą +krajówki+ z +powiatówkami+, przebiegają przy szkołach podstawowych oraz jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Łączny koszt obu inwestycji to ok. 3,2 mln zł. Połowę tej kwoty pozyskaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych" - powiedział Kaliński.

Droga w Choczni liczy ponad 2 km. Zostanie wyremontowana w całości: od skrzyżowania z krajową 52 do skrzyżowania z ul. Drapówka. "Całkowity koszt zadania to ok. 1,8 mln zł. Kwota dotacji wynosi 894 tys. zł" - powiedział burmistrz.

Na drodze z Jaroszowic do Zawadki remont obejmie odcinek od zabytkowego Dworku Zegadłowicza do skrzyżowania z drogą powiatową przy szkole podstawowej w Zawadce. "Koszt to ok. 1,4 mln zł, w tym dotacja to 699 tys. zł" - dodał burmistrz.

Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 r. W całej Polsce rządowe wsparcie z tego źródła uzyska blisko 2,3 tys. zadań. Planowana z tego jest budowa, przebudowa lub remont ponad 3,4 tys. km dróg. Łączna wartość dofinansowania inwestycji z Funduszu wynosi 3,2 mld zł. Do Małopolski trafią 202,5 mln zł.