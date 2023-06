Małopolskie: Wakacyjne pociągi retro ze skansenu w Chabówce; w tym roku po zmienionej trasie

We wszystkie weekendy lipca i sierpnia będą kursować pociągi retro, sformowane ze zbiorów Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce (Małopolskie). W tym roku z powodu zamknięcia tradycyjnej trasy do Kasiny Wielkiej, pojadą one w odwrotnym kierunku – doliną Skawy do Osielca.

Wakacyjne przejazdy zabytkowymi składami są corocznie organizowane przez Skansen w Chabówce. Zwykle pociągi przemierzały trasę do Kasiny Wielkiej, stanowiącą fragment Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, ale w tym roku jest ona zamknięta z powodu modernizacji. Zdecydowano więc o przygotowaniu nowego kierunku jazdy.

Jak wyjaśnił PAP Maciej Panasiewicz, naczelnik Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce, w tym sezonie wakacyjnym pociągi retro pojadą dolina Skawy - z Chabówki przez Jordanów do Osielca i z powrotem. Przejazdy realizowane będą zabytkowym pociągiem zestawionym z lokomotywy parowej i wagonów sprzed dziewięćdziesięciu lat. W rozkładzie przewidziano po dwa kursy dziennie - poranny i popołudniowy. Przejazd w jedną stronę potrwa około godziny.

"W trakcie przejazdu będzie można podziwiać piękny krajobraz kotliny Rabczańskiej i podnóży Beskidu Makowskiego. Podróż zabytkowym pociągiem to dla wszystkich pełna niezapomnianych wrażeń niepowtarzalna forma aktywnego wypoczynku" - wskazał naczelnik skansenu.

Bilety na przejazd będzie można nabyć tylko u obsługi w pociągu, a płatność będzie przyjmowana wyłącznie gotówką.

Według Panasiewicza podróże historycznymi składami stały się już niepowtarzalną atrakcją Małopolski, z której licznie korzystają turyści wypoczywający w tym regionie. W zeszłym roku z kursów pociągami retro organizowanych przez skansen w Chabówce skorzystało ponad 16 tysięcy osób.

