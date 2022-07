Małopolskie: Wkrótce finał budowy bloku socjalnego w Andrychowie

Wkrótce zakończy się budowa bloku socjalnego z 13 mieszkaniami w Andrychowie. Burmistrz miasta Tomasz Żak powiedział PAP, że trwają już ostatnie prace wykończeniowe. Jak dodał, niedlugo oddany zostanie jeszcze jeden taki budynek, a w planach jest już kolejny.

Pierwszy budynek socjalny w Andrychowie został oddany do użytku pod koniec 2019 r. Posiada 13 mieszkań. Każdy kolejny budowany jest według tego samego projektu. "Trwają ostatnie prace wykończeniowe przy drugim budynku. Ogłosiliśmy przetarg na dokończenie budowy trzeciego, który jest w stanie surowym, i budowę czwartego" - powiedział w rozmowie z PAP Tomasz Żak.

Magistrat podał, że na przetarg wpłynęła jedna oferta. Firma z Kęt zaproponowała cenę ok. 2,4 mln zł. Andrychów chciał przeznaczyć na ten cel 1,7 mln zł.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że wykonawca, z którym zawarta zostanie umowa, będzie miał 10 miesięcy na wywiązanie się z niej. Burmistrz szacuje, że "pod klucz" czwarty blok będzie gotowy za półtora roku.

Tomasz Żak powiedział, że Andrychów na budowę bloków otrzymał dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pokrywa ono ok. 85 proc. kosztów. Reszta to wkład gminy. "Rozmawiamy jeszcze z BGK, że jest możliwe podniesienie finansowania z uwagi na podwyżki cen. Umowę z bankiem zawarliśmy dwa lata temu, gdy wszystko było znacznie tańsze. Na razie nie mamy jeszcze odpowiedzi" - powiedział.

Samorządowiec nie wykluczył, że w przyszłości powstanie jeszcze piąty budynek, ale w tej chwili jest to niemożliwe z uwagi na własność terenu. "Na razie nie jesteśmy w stanie dotrzeć do spadkobierców, żeby odkupić ziemię. Jeśli się to kiedyś uda, to powstać mógłby jeszcze jeden blok. Aktualnie chcemy jednak oddać cztery bloki. To 54 mieszkania" - powiedział w rozmowie z PAP burmistrz Tomasz Żak.

Mieszkania w wszystkich budowanych blokach będą składały się z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki z prysznicem. Do każdego prowadzi osobne wejście.

Andrychów liczy ok. 20 tys. mieszkańców.

