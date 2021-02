Małopolskie: Władze Wadowic zawarły umowę na remont dworca kolejowego

Umowę na zaprojektowanie modernizacji i wykonanie renowacji budynku dworca kolejowego w Wadowicach zawarł w poniedziałek z wyłonioną w przetargu firmą ze Skawiny burmistrz miasta Wadowic Bartosz Kaliński. Inwestycja ma się zakończyć jesienią 2022 r.

"Umowa opiewa na 9,7 mln zł, z czego do 75 proc. kosztów kwalifikowanych pochodziło będzie z dotacji unijnej, pozyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego" - poinformowała w poniedziałek Małgorzata Targosz-Storch z wadowickiego urzędu miejskiego.

Firma ze Skawiny do końca października przyszłego roku ma sporządzić projekt, uzyskać wszelkie pozwolenia oraz przeprowadzić kompleksową modernizację dworca, począwszy od przebudowy i adaptacji nieczynnego budynku oraz jego rozbudowy o część dydaktyczno-edukacyjną, a skończywszy na kompleksowym wyposażeniu i zagospodarowaniu terenów wokół obiektu.

"Pozyskując fundusze na tę inwestycję szacowaliśmy jej wartość na ok. 15 mln zł, co oznaczało, że do otrzymanej dotacji musielibyśmy dołożyć z budżetu gminy prawie połowę, czyli ok. 7 mln zł. Na to samorządu nie byłoby stać. Sporządziliśmy jednak specyfikację istotnych warunków zamówienia i ogłosiliśmy przetarg, do którego zgłosiło się aż osiem firm. Jedna z nich, ze Skawiny, zmieściła się w naszym budżecie. Co ważne, ma ona doświadczenie w tego typu inwestycjach, bo w ubiegłym roku zmodernizowała zabytkowy dworzec w Skawinie" - powiedział burmistrz Bartosz Kaliński.

Tomasz Mamcarczyk z wadowickiego magistratu poinformował, że powierzchnia użytkowa dworca to blisko 1,5 tys. m kw. "Do zagospodarowania są cztery kondygnacje: piwnica, parter, piętro i poddasze. Dworzec ma się wpisywać stylem i formą w historię ziemi wadowickiej z okresu galicyjskiego" - powiedział.

Po modernizacji w budynku dworca znajdzie się m.in. poczekalnia, pomieszczenie kasowe oraz restauracja i toalety. "Istniejąca sala restauracyjna zostanie zmodernizowana i połączona z tarasem, gdzie znajdzie się miejsce na kawiarnię" - dodał urzędnik. Na piętrze budynku będzie centrum konferencyjne. Na poddaszu zaplanowano małą salę konferencyjną, która poprzez swoją przeszkloną część otworzy widok na główną salę. W północnej części zaplanowano nowy obiekt, który pomimo nowoczesnej formy wtopi się w istniejącą zabytkową zabudowę. Z dworcem zostanie połączony przeszklonym korytarzem. Obiekt zostanie pozbawionych barier architektonicznych.

Wadowicki dworzec został oddany do użytku w 1888 r. Samorząd stał się jego właścicielem w 2016 r.