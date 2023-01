Małopolskie: Wody Polskie odtwarzają ciągłość ekologiczną Wisły, Soły i Skawy

Wody Polskie przebudowują siedem przepławek oraz cztery stopnie na rzekach Wisła, Soła oraz Skawa. Inwestycja wartości 56 mln zł ma zapewnić m.in. swobodną migrację zwierząt żyjących w wodzie, a tym samym pomóc w odbudowie ekosystemów – podały Wody Polskie z Krakowa.

"Wody Polskie realizują budowę i przebudowę siedmiu przepławek na Wiśle - w Dworach i Smolicach, Sole - w Bielanach i Broszkowicach, oraz na Skawie - w Wadowicach, Podolszu i Grodzisku. Przebudową objęto stopnie: na Wiśle - Dwory i Smolice, na Skawie w obrębie Podolsza, Wadowic i Grodziska oraz na Sole w Broszkowicach" - podały służby prasowe Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem inwestycji jest m.in. odtworzenie historycznych korytarzy migracyjnych pomiędzy Wisłą, Sołą i Skawą. Zwierzęta żyjące w środowisku wodnym będą mogły swobodnie migrować, co ma ogromne znaczenie w kontekście odbudowy cennych ekosystemów. Przyczyni się to do ochrony bioróżnorodności i wpłynie na poprawę stanu wód. Zwiększona zostanie też szansa na zachowanie siedlisk przyrodniczych.

Wody Polskie podały, że skorzystają także turyści. Wykonanie zostaną bowiem urządzenia umożliwiające przeprawę kajaków i łodzi przez istniejące poprzeczne budowle hydrotechniczne. Po zakończeniu prac miłośnicy tego typu turystyki skorzystają m.in. z przepławek na Skawie: w Wadowicach, która ominie tamtejszy próg piętrzący, a także na stopniu wodnym w Podolszu, gdzie powstanie specjalna rampa.

Obecnie trwają już intensywne prace. Całość projektu pod nazwą "Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy" zakończona ma zostać w drugiej połowie 2023 r.

Łączny koszt wyniesie niemal 56 mln zł. Projekt został dofinansowany z funduszy UE.

