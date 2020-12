Małopolskie: Wojewoda rozdysponował 24,2 mln zł na przewozy autobusowe

24,2 mln zł przekazał wojewoda małopolski Łukasz Kmita samorządom w zakończonym właśnie kolejnym naborze na uruchomienie lokalnych linii w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Umożliwi to utrzymanie i uruchomienie 165 linii komunikacyjnych.

Jak podkreślił wojewoda w piątek, wyniki kolejnego naboru dowodzą, że Fundusz cieszy się coraz większą popularnością wśród małopolskich samorządowców i przynosi konkretne korzyści mieszkańcom regionu.

"Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych to jedno z tych rządowych działań, które realnie podnosi komfort życia mieszkańców. Cieszę się, że z roku na rok coraz więcej samorządów włącza się w te działania i organizuje połączenia komunikacyjne w swoich powiatach i gminach" - powiedział Kmita.

W piątek przekazał on samorządowcom umowy potwierdzające przyznanie dofinansowania na 2021 r. Opiewają one na kwotę 24,2 mln zł, która umożliwi utrzymanie i uruchomienie 165 linii komunikacyjnych. Z naboru, który zakończył się 24 listopada, skorzystało 43 organizatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Największe dofinansowanie otrzymają: województwo małopolskie (blisko 9,5 mln zł), miasto i gmina Wieliczka (ponad 1,6 mln zł) oraz powiat tatrzański (blisko 1,6 mln zł).

Jak przypomniano, w tym roku dwukrotnie zwiększyła się liczba beneficjentów funduszu autobusowego w stosunku do roku ubiegłego. W pierwszym roku funkcjonowania programu udzielono dopłat 17 jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, a w br. umowy takie zostały zawarte z 34 jednostkami.

Tendencja ta - poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki - utrzymuje się nadal w przyszłym roku, w którym w ramach pierwszego naboru dofinansowanie otrzyma 43 organizatorów. W całym 2021 r. w programie zaplanowano dla Małopolski 41,5 mln zł.

Według przedstawionych danych w 2019 roku wsparcie z Funduszu umożliwiło przywrócenie lub utworzenie 40 linii autobusowych, w 2020 roku było to 105 linii, a na 2021 r. zaplanowano 165 linii współfinansowanych przez państwo. Dofinansowania przekazane przez wojewodę wyniosły w 2019 r. ponad 271 tys. zł, a w 2020 r. - 4,8 mln zł.

Największym beneficjentem w przyszłym roku będzie województwo małopolskie, któremu w ramach ostatniego naboru przyznano blisko 9,5 mln zł. Jak wyjaśnił w piątek wicemarszałek regionu Łukasz Smółka, pieniądze te posłużą skomunikowaniu mniejszych miast z różnych powiatów, ale przede wszystkim uruchomianiu linii autobusowych dowożących mieszkańców do kolejowych stacji przesiadkowych.

"Uruchamiamy linie dowozowe do kolei, bo główny rusz komunikacyjny musi być oparty o kolei. Takie linie dowozowe do stacji m.in. w Wieliczce czy Krzeszowicach są po to, żeby mieszkańcy mogli szybko przesiąść się do nowoczesnych i bezpiecznych pociągów i komfortowo dotrzeć do pracy czy do szkoły" - wskazał wicemarszałek.

Podobne linie planują uruchomić m.in. gminy Dębno i Maków Podhalański. Wójt Dębna Wiesław Kozłowski przekazał, że od stycznia ruszy trasa o długości ok. 64 km, łącząca północną i południową część gminy z głównym przystankiem przy tamtejszej stacji kolejowej.

Z kolei Maków Podhalański - poinformował burmistrz tego miasta Paweł Sala - wystąpił o cztery linie komunikacyjne, z których wszystkie zatrzymują się przy makowskim dworcu kolejowym. "Tam mieszkańcy będą mogli się przesiąść do pociągu i pojechać dalej - dla nas to bardzo ważne" - zaznaczył.