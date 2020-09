Małopolskie: Wojewoda wydał decyzję ZRID ws. przebudowy kolejnego odcinka dk94

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał we wtorek decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 94 od Modlnicy do Giebułtowa k. Krakowa. Trasa będzie dwujezdniowa, tzw. klasy głównej przyspieszonej (GP).

Jak poinformował wojewoda podczas wtorkowego briefingu, decyzja ZRID otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności, dzięki czemu wykonawca inwestycji już w przyszłym tygodniu będzie mógł rozpocząć pierwsze prace na placu budowy.

"Ta decyzja umożliwia rozpoczęcie inwestycji na tym kluczowym odcinku wyjazdowym z Krakowa w kierunku północnym w stronę Olkusza i dalej na Śląsk - likwidujemy kolejne wąskie gardło komunikacyjne, którym codziennie przejeżdża ok. 25 tysięcy pojazdów" - zaznaczył Kmita.

W tym etapie przebudowany będzie ok. 1,7 km odcinek dk 94 od nowego ronda w Modlnicy do skrzyżowania w stronę miejscowości Giebułtów. Inwestycja zakłada rozbudowę drogi jednojezdniowej do parametrów dwujezdniowej oraz przebudowę trzech skrzyżowań na ronda dwupasmowe. W efekcie poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy. Koszt inwestycji, którą zrealizuje Strabag Infrastruktura Południe wynosi 35,5 mln zł.

W pierwszym etapie - zakończonym w maju tego roku - rozbudowano 715-metrowy odcinek dk 94 wraz z rondem turbinowym w Modlnicy w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową nr 2156K (ul. Ojcowską). Koszt inwestycji wyniósł ok. 14 mln zł brutto. Kolejny etap zakłada rozbudowę trasy w kierunku Szyc.

Krzysztof Wołos, wójt gminy Wielka Wieś, przez którą przebiega trasa podkreślił, że mieszkańcy długo oczekiwali na przebudowę zatłoczonej trasy biegnącej przez ich wsie. Po przebudowie - wskazał wójt - usprawni się dojazd do Krakowa od strony północnej, a dzięki rondom turbinowym mieszkańcom będzie łatwiej włączyć się do ruchu z dróg lokalnych.

Odcinkiem drogi krajowej nr 94 między Modlnicą i Giebułtowem, zgodnie ze średniorocznym pomiarem ruchu wykonanym w 2015 r., przejeżdża ponad 20 tys. pojazdów na dobę, z czego prawie 2,3 tys. to samochody ciężarowe.