Małopolskie: Wojewoda wydał pozwolenie na budowę fragmentu rurociągu Boronów-Trzebinia

Z upoważnienia wojewody małopolskiego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę ropociągu relacji Boronów-Trzebinia, odcinka przebiegającego przez powiaty olkuski i chrzanowski. Przedsięwzięcie jest realizowane przez PERN w ramach programu Megainwestycje.

Decyzja wydana przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę podlega natychmiastowemu wykonaniu. Budowa rurociągu produktowego realizowana jest w oparciu o ustawę z 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

Inwestycja zostanie realizowana na terenie powiatu olkuskiego (w gminie Bukowno i Bolesław) oraz chrzanowskiego (w gminie Trzebinia). Wybudowany ropociąg będzie przedłużeniem istniejącego rurociągu produktowego relacji Płock - Koluszki - Boronów, do terminala w Trzebini.

Jak wskazał w środę wojewoda Kmita, budowa ropociągu Boronów-Trzebinia jest jedną z kluczowych inwestycji w sektorze naftowym realizowaną w zachodniej Małopolsce - dzięki niej poprawi się bezpieczeństwo energetyczne w zakresie zaopatrzenia w paliwa obszaru południowej Polski. Budowa ropociągu - zaznaczył - zmniejszy także ruch na drogach powiatowych i gminnych generowany przez przejeżdżające cysterny, który obecnie wynosi ponad 130 pojazdów na dobę.

Urzędnicy zaznaczyli, że bezpieczeństwo osób zamieszkujących tereny, przez które będzie przebiegała nitka, będzie zapewnione dzięki działającym bez przerwy automatycznym systemom nadzoru nad pracą rurociągu.

Celem budowy rurociągu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN Orlen SA. Rurociąg Boronów - Trzebinia oznacza też ograniczenie transportu produktów naftowych lokalnymi drogami.

Jak podał PERN, rurociąg Boronów-Trzebinia o długości ok. 97 km będzie przebiegać przez 11 miast i gmin województwa śląskiego i małopolskiego - inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego układu rurociągów produktowych Płock-Koluszki-Boronów w kierunku rafinerii w Trzebini z Grupy Orlen.

W zeszłym miesiącu PERN zawarł umowę na wykonywanie budowy rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia z konsorcjum: Przedsiębiorstwo AGAT SA z siedzibą w Koluszkach - lider - oraz ZRUG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - partner; umowa wejdzie w życie po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych.

PERN to państwowy, strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.