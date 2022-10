Małopolskie: Wojewoda wydał zezwolenie dotyczące budowy węzła drogowego na Zakopiance w Gaju

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (zrid) dla budowy węzła drogowego na Zakopiance w miejscowości Gaj k. Krakowa. Inwestycja ma zapewnione środki z budżetu państwa w wysokości blisko 40 mln zł.

Jak podkreślił wojewoda, inwestycja realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jest ważna głównie dla mieszkańców gminy Mogilany, ale też dla wszystkich, którzy korzystają z tego odcinka drogi krajowej nr 7.

Rozbudowa dk7 polegająca na budowie węzła w miejscowości Gaj - wskazał wojewoda - połączona będzie z przebudową przylegających dróg powiatowych.

"To niezwykle istotne rozwiązanie infrastrukturalne poprawi płynność ruchu i bezpieczeństwo jego uczestników" - ocenił Kmita.

Wydany "zrid" to ostatni etap postępowania administracyjnego. Decyzja ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może niezwłocznie przystąpić do realizacji zadania. Przedsięwzięcie ma zapewnione środki z budżetu państwa w wysokości blisko 40 mln zł.

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 w Gaju będzie polegać na budowie bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2169K (ul. Zadziele) oraz drogą powiatową nr 2175K (ul. Widokową). Planowana jest także rozbudowa drogi powiatowej nr 2169K na długości 150 m i drogi powiatowej nr 2175K na długości 257 m oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

