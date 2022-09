Małopolskie: Wojewoda wydal zezwolenie na realiację inwestycji drogowej dla ostatniego odcinka S7

Wojewoda małopolski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (zrid) dla budowy odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Miechów do węzła Szczepanowice. Jest to ostatni z odcinków inwestycyjnych, na jakie została podzielona budowa drogi S7 od Krakowa do granicy z woj. świętokrzyskim.

Wojewoda zwrócił uwagę, że odcinek, który otrzymał zrid jest ostatnim brakującym odcinkiem drogi ekspresowej S7 na terenie Małopolski po północnej stronie Krakowa. Pozostałe trzy są w budowie, a jeden został ukończony.

"Zadanie, na którego realizację wydałem zezwolenie, jest częścią większego zamierzenia inwestycyjnego, które będzie obsługiwało ruch tranzytowy między południem a północą Polski. Dopinamy w ten sposób całość" - wskazał w czwartek Kmita.

Z uwagi na szczególne znaczenie decyzji - podkreślił wojewoda - decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, aby prace mogły rozpocząć się jak najszybciej.

Procedowany fragment jest częścią jednego z trzech odcinków, na jakie pierwotnie podzielono realizację drogi ekspresowej S7 od Krakowa do granicy woj. świętokrzyskiego. Z powodu opóźnień spowodowanych przez protesty mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim wyodrębniono w nim dwa etapy. Jednym z nich jest budowany już etap Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów (z węzłem).

Drugi to odcinek od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice liczący ok. 5,33 km długości. W lutym ub.r. GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą projektu i budowy tego etapu. Inwestycję realizuje konsorcjum: Fabe Polska (lider) i "SP" Sine Midas Stroy (partner) za blisko 182 mln zł.

Do zadań wykonawcy wyłonionego w przetargu należy m.in. zaprojektowanie i wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 5,33 km od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, a także uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń oraz decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 ma powstać w ciągu 36 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Natomiast będą one wliczane do czasu objętego projektowaniem.

Pozostałe dwa odcinki drogi S7 na północ od Krakowa to Szczepanowice - Widoma oraz Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta). Pierwszy z nich został oddany do użytkowania w październiku ub.r.

Dla drugiego GDDKiA w kwietniu ub.r. wybrała wykonawcę, który dokończy jego projektowanie i budowę. Umowa z poprzednim wykonawcą tego fragmentu została wypowiedziana, ponieważ dotychczasowe tempo prac nie pozwoliłoby na zakończenie ich w uzgodnionym terminie.

W sumie odcinek drogi ekspresowej S7 biegnący od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa będzie liczył prawie 56 km.

