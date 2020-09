Małopolskie: Z odwiertu w Sękowej nie popłynie gorąca woda; natrafiono na gaz

Z odwiertu w Sękowej koło Gorlic, gdzie zakończyło się drążenie na głębokość 3 km, nie popłynie gorąca woda ponieważ dowiercono się do złóż gazu. Według przewidywań geologów na tej głębokości miały być złoża wód geotermalnych o temperaturze do 90 st. C.

"Robotnicy wywiercili otwór na głębokość 3 tys. m i pojawiły się tam złoża gazu i to uniemożliwia dalsze drążenie otworu. Co prawda po drodze pojawiła się gorąca woda, jednak nie o takich parametrach jak się spodziewano. Gaz jest przeszkodą, która wyklucza dalsze wiercenie. Teraz ekipy odstąpiono od dalszych poszukiwań złóż geotermalnych w tym miejscu" - powiedziała PAP wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch.

Odwiert poszukiwawczo-rozpoznawczy w Sękowej sfinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja pochłonęła około 19 mln zł. Starania o pozyskanie funduszy trwały blisko 10 lat, a prace wiertnicze rozpoczęły się na przełomie maja i czerwca b.r. Władze gminy zakładały, że źródło geotermalne będzie wykorzystywane przede wszystkim do ogrzewania, a z sieci geotermalnej mieli korzystać głównie mieszkańcy pobliskich Gorlic. Planowano też wykorzystanie gorących źródeł w celach rekreacyjnych.

"Wydawało się, że już jesteśmy bardzo blisko źródeł geotermalnych i dotrzemy do wody o temperaturze co najmniej 90 stopni Celsjusza. Gaz jednak pokrzyżowało nasze plany i nadzieję na rozwój gminy. To jest prawie czysty metan, a drążenie otworu groziłoby po prostu wybuchem" - wyjaśniła wójt.

Złoża gazu, na które natknęli się ekipy wiercące nie są jednak na tyle duże, aby wydobywać go w ilościach przemysłowych. Wcześniejsze badania geologiczne wskazywały, że w tym miejscu są złoża geotermalne.

Specjaliści planują co zrobić z powstałym otworem. Odwiert będzie mógł służyć i jako wymiennikownia do pozyskiwania ciepła, jednak już nie w takim wymiarze jak zakładano wcześniej. Decyzja co dalej z odwiertem ma zapaść w przyszłym tygodniu.