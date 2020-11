Małopolskie: Zakończyła się budowa ronda w Wadowicach w ciągu DK 52

Zakończyła się budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej 52 z ul. Wałową w Wadowicach – poinformowała we wtorek rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut. Prace trwały od jesieni ub.r. Koszt inwestycji to ok. 6 mln zł.

Iwona Mikrut poinformowała, że inwestycja objęła przebudowę "krajówki" na długości 400 m. Drogowcy rozbudowali ją. Powstało rondo na skrzyżowaniu z ul. Wałową.

W ramach inwestycji rozbudowane zostało skrzyżowanie z ul. Wenecja. Powstały też m.in. chodniki i ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, konstrukcje oporowe oraz kanalizacja deszczowa i nowe oświetlenie.

GDDKiA zawarła umowę na wykonanie prac z firmą Eurovia we wrześniu ub.r. Prace rozpoczęły się jesienią.

Droga krajowa 52 od granicy z Czechami w Cieszynie do węzła w Głogoczowie jest jednym z najruchliwszych szlaków na południu Polski. Przebiega m.in. przez Bielsko-Białą, Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską.