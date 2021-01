Małopolskie: Zarząd województwa wybrał cztery projekty dotyczące transformacji w Małopolsce Zachodniej

Zarząd województwa małopolskiego wybrał we wtorek cztery projekty o wartości 767 mln zł, nad którymi pracować będą unijni eksperci Platformy Regionów Węglowych w Transformacji (Platform for Coal Regions in Transition).

W ubiegłym roku Małopolska została wybrana jako jeden z siedmiu unijnych regionów, w których realizowany będzie projekt START, w ramach którego eksperci unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji pomagają w wypracowaniu projektów pilotażowych łagodzących skutki społeczno-gospodarczej transformacji energetycznej.

"Wybrane projekty dotyczą obszaru Małopolski Zachodniej i będą mogły pozyskać finansowanie ze środków Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji" - tłumaczy wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Do końca lipca do Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 60 propozycji projektów pilotażowych, o całkowitej wartości ponad 3 mld zł. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał ostatecznie wyboru czterech propozycji, uwzględniając rekomendacje ekspertów, ale również znaczenie projektów dla transformacji w gminach górniczych. "Braliśmy pod uwagę przede wszystkim dobro mieszkańców. Priorytet mają takie działania, które pozwolą na rozwój subregionu i zapewnią miejsca pracy jego mieszkańcom" - podkreślił marszałek województwa Witold Kozłowski.

Do dalszych prac w ramach inicjatywy START rekomendowany został projekt "#Graj w zielone!" - wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu poprzez zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska, zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz stworzenia trwałych miejsc pracy na terenie gmin górniczych: Babic, Chrzanowa, Libiąża, i Trzebini. Zakłada on m.in. stworzenie klastra energii, podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, nadanie nowych funkcji społecznych terenom zdegradowanym, podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, stworzenie Lokalnych Centrów Innowacji, przygotowanie strategii elektromobilności. Wartość projektu została oszacowana na 190 mln zł.

Kolejne projekty przewidują: rewitalizację nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód z otoczeniem (wartość 202 mln zł), rewitalizację i komercjalizację terenów po likwidacji bloków węglowych w Elektrowni Siersza, m.in. budowę centrum szkoleniowego instalacji OZE do treningu ekip monterskich (wartość 355 mln zł) oraz inwestycje w zasoby ludzkie i zrównoważony rozwój przedsiębiorczości na terenie Małopolski Zachodniej - to propozycja gminy Libiąż i Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (wartość projektu to 20 mln zł).