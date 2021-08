Małopolskie: Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy Chełmca

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) dla budowy obwodnicy Chełmca k. Nowego Sącza (Małopolskie) w ciągu drogi krajowej nr 28. Budowa trasy o długości około 1,4 km jest przewidziana w latach 2022–2023.

Wojewoda Kmita poinformował podczas wtorkowego briefingu, że wydanie tej decyzji administracyjnej zapala "zielone światło" dla budowy obwodnicy Chełmca. Decyzja została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności.

"Jest to ważne zarówno dla mieszkańców tej miejscowości, jak i Nowego Sącza oraz okolic. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego to wyczekiwany oddech ulgi, ale także poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w tym rejonie" - wskazał wojewoda.

Jak przypomniał, inwestycja ta domyka dwa powstałe wcześniej odcinki - obwodnicę zachodnią i północną Nowego Sącza, umożliwiając im przyjęcie pełnej funkcjonalności.

W maju tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg, który ma wyłonić wykonawcę budowy obwodnicy Chełmca. Wybrana w przetargu firma będzie miała za zadanie wybudowanie ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej, klasy technicznej główna przyspieszona (GP) wraz z budową obiektów inżynierskich (dwa mosty i dwa wiadukty), przebudową i rozbudową dróg poprzecznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Obwodnica Chełmca o długości ok. 1,4 km będzie fragmentem drogi krajowej nr 28 i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza. Droga powstanie pomiędzy dwoma istniejącym rondami: na istniejącej drodze krajowej nr 28 (ul. Limanowska w Chełmcu) oraz na drodze powiatowej nr 25219 (ul. Marcinkowicka w Chełmcu).Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023.

Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 r., a od września 2019 r. trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym. Obwodnica Chełmca będzie kontynuacją zrealizowanego fragmentu północnej obwodnicy Nowego Sącza.

Łącznik obwodnicy północnej i zachodniej, za którego budowę odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest niezbędny do tego, żeby objechać Nowy Sącz bez konieczności wjeżdżania do miasta.

W 2015 roku zostały oddane do użytku obwodnice północna i zachodnia Nowego Sącza. Pierwsza z nich to 2-kilometrowa droga będąca częścią drogi krajowej nr 28 Zator - Przemyśl. Nad torami kolejowymi, ulicą Dunajcową i rzeką Dunajec przebiega przez nowy most.

6-kilometrowa obwodnica zachodnia Nowego Sącza biegnie od skrzyżowania z obwodnicą Starego Sącza i Podegrodzia do Biczyc Dolnych, gdzie łączy się z drogą krajową nr 28.

