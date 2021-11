Małopolskie: Zmiana organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku dk94

Od poniedziałku zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi krajowej nr 94 od Modlnicy do Giebułtowa k. Krakowa – podała w piątek rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut.

Zmiana polega na otwarciu dla ruchu nowo zbudowanego ronda w miejscu krzyżowania się ul. Jurajskiej i Lipowej. Dostępne będą przystanki autobusowe, a ruch pieszych odbywał się będzie po nowych chodnikach.

Zamknięta dla ruchu zostanie ul. św. Wojciecha, z tym że możliwy będzie dojazd do cmentarza od ulicy Kościelnej. W czasie zamknięcia ul. św. Wojciecha zostanie przebudowana.

Według harmonogramu rozbudowa odcinka dk94 powinna być gotowa na koniec tego roku.

Przebudowywany odcinek o długości ok. 1,5 km od nowego ronda w Modlnicy do skrzyżowania w stronę miejscowości Giebułtów będzie trasą dwujezdniową, tzw. klasy głównej przyspieszonej (GP).Inwestycja zakłada rozbudowę drogi jednojezdniowej do parametrów dwujezdniowej oraz przebudowę trzech skrzyżowań na ronda dwupasmowe. W efekcie poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy. Koszt zadania, które realizuje Strabag Infrastruktura Południe, wynosi 35,5 mln zł.

W pierwszym etapie - zakończonym w maju ub.r. - rozbudowano 715-metrowy odcinek dk 94 wraz z rondem turbinowym w Modlnicy w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową nr 2156K (ul. Ojcowską). Koszt inwestycji wyniósł ok. 14 mln zł brutto. Kolejny etap zakłada rozbudowę trasy w kierunku Szyc.

Odcinkiem drogi krajowej nr 94 między Modlnicą i Giebułtowem, zgodnie ze średniorocznym pomiarem ruchu wykonanym w 2015 r., przejeżdża ponad 20 tys. pojazdów na dobę, z czego prawie 2,3 tys. to samochody ciężarowe.

