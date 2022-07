Małopolskie: Zmiana tymczasowej organizacji ruchu na budowanym odcinku S7

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu obowiązuje od środy w miejscowości Małoszów, na budowanym odcinku drogi ekspresowej S7 Moczydło – węzeł Miechów w Małopolsce. Zmiany w tym rejonie potrwają do października br.

Jak przekazała rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut, wprowadzony został objazd na odcinku drogi gminnej w Małoszowie, który będzie zamknięty dla ruchu. "Zmiana ta nastąpiła ze względu na budowę wiaduktu w ciągu drogi gminnej, nad S7" - wyjaśniła przedstawicielka GDDKiA.

Objazd został poprowadzony bypassem długości ok. 300 m o nawierzchni z kruszywa. Zaprojektowano go częściowo zgodnie z przebiegiem przyszłych dróg prowadzących do Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), który powstaje w tym rejonie.

"Utrudnienia, z którymi spotkają się kierowcy powoduje zmiana geometrii jezdni - ruch po jedni tymczasowej o nawierzchni z kruszywa i wzmożony ruch technologiczny pojazdów budowy. Prosimy o zachowanie ostrożności" - zaznaczyła rzeczniczka.

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 o długości ok. 18,7 km pomiędzy Moczydłem na granicy województw małopolskiego i świętokrzyskiego a węzłem Miechów trwa od lipca 2020 r. Wykonawcą inwestycji o wartości 752,9 mln zł jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Zgodnie z umową fragment ten powinien zostać ukończony w 2023 r.

Droga S7 na odcinku Moczydło - węzeł Miechów będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe "Książ" i "Miechów", 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt. Przebudowana będzie istniejąca sieć dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, a także dodatkowo powstaną drogi dojazdowe, obsługujące tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.

