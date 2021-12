Małopolskie: Zmiany na drogach lokalnych w związku z budową odcinka S7 Widoma - Kraków

W środę zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na dwóch drogach lokalnych w związku z budową drogi ekspresowej S7 na odcinku pomiędzy Widomą i Krakowem. Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywać do września 2023 r.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Iwona Mikrut, w środę o godz. 11:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w ciągu drogi powiatowej, w miejscowości Zalesie. Zlokalizowane będą tam wyjazdy z budowy - zostaną one specjalnie oznakowanie.

Również w środę o godz. 12:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej w miejscowości Wola Więcławska. Na odcinku 150 m droga ta zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów i pieszych. W związku z tym wyznaczony zostanie objazd poprowadzony drogą gminną, drogą krajową numer 7 oraz drogą powiatową nr 2148K.

Według zapowiedzi GDDKiA taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do września 2023 r. Zmiana organizacji ruchu jest spowodowana budową wiaduktu, w ciągu powstającej drogi ekspresowej S7, nad drogą powiatową.

Za dokończenie projektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do granic Krakowa odpowiada konsorcjum Gulermak i Mosty Łódź, wybrane na wiosnę przez GDDKiA na miejsce poprzedniego wykonawcy. Umowa z nim została wypowiedziana, ponieważ dotychczasowe tempo prac nie pozwoliłoby na zakończenie ich w uzgodnionym terminie. Wartość zadania to blisko 1,546 mld zł.

Na budowanej S7 Widoma - Kraków - przekazała przedstawicielka GDDKiA - do tej pory przeprowadzono rozpoznawcze badania geologiczne i geotechniczne, kontynuowano są prace związane z uporządkowaniem terenu po wyburzaniu obiektów, trwają prace ziemne usuwanie gleby, wzmacnianie podłoża, wykonywanie i profilowanie, wykonywania jest platforma pod pale przejścia dla zwierząt, prowadzony jest nadzór przyrodniczy i archeologiczny.

Do połowy stycznia 2022 r. będą też trwać prace przy weryfikacji i aktualizacji istniejących projektów, uwzględniające zmiany w przepisach.

Zadanie dotyczy odcinka S7 od węzła Widoma (bez węzła - powstaje on w ramach budowy odcinka Szczepanowice - Widoma) do włączenia do węzła Kraków Nowa Huta o długości 18,3 km. Inwestycja przebiega po mocno zurbanizowanych terenach Krakowa, w związku z czym jest kosztowna i skomplikowana pod względem technicznym. Na trasie powstaną m.in. cztery węzły drogowe, w tym jeden tzw. zintegrowany, a także wiele innych obiektów inżynieryjnych.

Zgodnie z umową wszystkie prace wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają być ukończone w terminie nie dłuższym niż 25 miesięcy od daty zawarcia umowy dla odcinka nr 1 zamiejskiego oraz - 31 miesięcy od zawarcia umowy dla odcinka nr 2 miejskiego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl