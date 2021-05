Mały biznes szykuje się do sezonu. Indeksy mocno w górę

Odmrażanie gospodarki i znoszenie obostrzeń napawa biznes nadzieją. W kwietniu utrzymała się wysoka liczba nowo założonych działalności gospodarczych, mniej było również zawieszonych.

Obawy przed Nowym Ładem

Indeks IC, opisujący relację nowych do zamkniętych działalności, jest najwyżej od października 2020 r., gdy dopiero wchodziliśmy w 2. falę epidemii. Z kolei Indeks IC opisujący relację wznowień do zawieszeń jest najwyżej od lata 2020 r., czyli od sezonu wakacyjnego, gdy hotele, pensjonaty i restauracje mogły korzystać z sezonu. Trzeba jednak zauważyć, że ten drugi indeks wciąż jest na minusie, wciąż jest więcej przedsiębiorców, którzy zawieszają działalność , niż tych, którzy ją wznawiają.- Wraz z wiosną wróciła nadzieja na prowadzenie biznesu w branżach, które zostały najbardziej dotknięte przez epidemię. Tym bardziej, że Polacy chcą korzystać z hoteli i restauracji, możliwości aktywnego wypoczynku. Dane makro, które napływają, są w miarę optymistyczne. I kwartał tego roku był raczej ostatnim, w którym doświadczyliśmy spadku PKB. Bezrobocie jest relatywnie niskie, a wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu mocno wzrosły. Co prawda czujemy inflację, ale stopy procentowe są rekordowo niskie. To skłania do konsumpcji - dodaje Jerzy Wonka.Jego zdaniem jedynym zagrożeniem, jakie pojawiło się na horyzoncie dla przedsiębiorców jest Nowy Ład. Mały biznes obecnie analizuje, jak wzrosną obciążenia przy szacowanych przychodach w kolejnych miesiącach. - Obawiam się, że to może mieć wpływ na decyzje przedsiębiorców o wyborze formy działalności gospodarczej - mówi Jerzy Wonka.