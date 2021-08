Mamiński: Program Inwestycji Dworcowych jednym z największych projektów realizowanych przez PKP

Program Inwestycji Dworcowych to jeden z największych programów inwestycyjnych realizowanych przez PKP SA- mówił w czwartek podczas IV Forum Wizja Rozwoju w Gdyni prezes PKP SA Krzysztof Mamiński.

Jak stwierdził w czwartek uczestniczący w panelu "Kierunki rozwoju transportu kolejowego w Polsce" w ramach gdyńskiego Forum Wizji Rozwoju prezes PKP SA Krzysztof Mamiński, Program Inwestycji Dworcowych to jeden z największych programów inwestycyjnych realizowanych przez PKP. "Realizujemy aktualnie program 187 dworców, które są poddawane modernizacji, rewitalizacji, ale również ponad 40 nowo wybudowanych" - powiedział.

Mamiński wskazał też na innowacyjne dworce systemowe, które spełniają wymogi ekologiczne. Są wyposażone m.in. w panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, stanowiska dla rowerów, parkingi. Podkreślił, że to jest bardzo ważny element gospodarki "napędzający w zakresie innowacyjności". "To 2 mld zł, które PKP SA przy bardzo wydatnym udziale środków unijnych, ale i budżetu państwa będzie realizować do roku 2023" - mówił. Zapowiedział, że spółka ma już projekt na kolejnych 150 dworców, na które też zamierza przeznaczyć ponad 2 mld zł. "Tam liczba dworców innowacyjnych będzie większa" - mówił.

Szef PKP zwrócił uwagę, że nowoczesna kolej to nie tylko przejazd, ale też m.in. centrum kultury, centrum społeczne czy aktywności miejscowej.

Uczestniczący w panelu prezes PKP Intercity SA Marek Chraniuk podkreślił fakt dostępności kolei. Zaznaczył, że coraz więcej ludzi będzie osiedlać się w pobliżu dużych aglomeracji miejskich, a chcąc szybko dojechać np. do pracy czy szkoły wybiorą kolej. "Musimy inwestować w nowoczesny tabor, bo bez nowoczesnego taboru nie osiągniemy efektu skali" - mówił.

Eksperci biorący udział w panelu przekonywali też, że poprzez politykę UE "schłodzony zostanie transport samochodowy" na czym kolej skorzysta, bo ograniczona zostanie rola transportu samochodowego w przewozach ładunku i przewozach pasażerów. "Również nasz pakiet elektomobilności mówi o tym, by stworzyć w miastach strefy czystego powietrza" - podkreślał Zdzisław Kordel, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego.

Zdaniem uczestników dyskusji transport kolejowy może przyciągnąć pasażerów m.in. poprzez rozbudowanie systemu parkingów Park and Drive, których nie ma na wielu stacjach. Kordel ocenił, że ważne jest też utrzymanie punktualności i stałych rozkładów jazdy. "Zmiany rozkładu jazdy wynikają głównie, żeby nie powiedzieć w 100 proc., z koniecznych zamknięć, bo trzeba robić infrastrukturę, tory" - argumentował Mamiński.

Prezes zarządu Łódzkich Kolei Aglomeracyjnych Janusz Malinowski wskazywał m.in. na konieczność pełnej integracji taryfowej z komunikacją miejską. Podkreślił, że "wartością dodaną dla transportu kolejowego jest czas dojazdu" - krótszy niż samochodem. "O każdą minutę w dół powinniśmy walczyć. (...) Jeżeli by nam się udało urwać jeszcze 5-10 min. to będzie jedna z większych zachęt, żeby pasażerowie przesiadali się na pociąg" - przekonywał.

