Mamy najdroższe drewno w Europie. "Niespotykana sytuacja"

Sytuacja na rynku papierniczym jest bardzo napięta. - Firmy odnotowują olbrzymi wzrost kosztów, związany z takimi problemami jak szybujące ceny podstawowych surowców - drewna i masy celulozowej, ogromny wzrost cen energii, problemy z dostępnością frachtu i jego rosnąca cena czy brak kontenerów, co utrudnia dostawy surowca producentom w Polsce i całej Europie. Dochodzą do tego skutki, jakie niesie ze sobą Nowy Ład - wypowiada się w rozmowie z WNP.PL Aneta Muskała, prezes Stowarzyszenia Papierników Polskich.

- Tu właśnie paradoks tej sytuacji... Podwyżki rzeczywiście są na skalę, jakiej nie widzieliśmy w poprzednich latach. Ale to konieczność, gdyż firmy odnotowują olbrzymi wzrost kosztów, związany z takimi problemami, jak szybujące ceny podstawowych surowców – drewna i masy celulozowej, ogromny wzrost cen energii, problemy z dostępnością frachtu i jego rosnąca cena czy brak kontenerów, co utrudnia dostawy surowca producentom w Polsce i całej Europie. Dochodzą do tego skutki, jakie niesie ze sobą Polski Ład.Koszty związane z energią, które już w tym roku gwałtownie wzrosły, są olbrzymim wyzwaniem, nie tylko dla największych zakładów zintegrowanych, ale także mniejszych przetwórców. Z cenami na poziomie powyżej 1 tys. zł za MWh w szczycie wcześniej się nie spotkaliśmy.Na to nakłada się cena uprawnień do emisji CO2. Nikt nie spodziewał się, że poszybuje ona w 2021 roku do poziomu 80-90 euro za tonę. I ciężko powiedzieć, że przemysł jej nie doszacował, że żył w przeświadczeniu, że nigdy taka wysoka ona nie będzie... Analizy rynkowe powszechnie wskazywały, że obecny poziom cen będzie osiągany dopiero około 2030 roku.Czytaj: Brakuje papieru. To może być wyrok dla wielu branż - Od 2019 roku mamy ustawę o rekompensatach dla sektorów energochłonnych. Wymaga ona pilnej nowelizacji, gdyż zmieniły się wytyczne komisji w sprawie pomocy publicznej.Do końca marca powinniśmy złożyć wnioski o rekompensaty sektorowe za 2021 rok. To są naprawdę bardzo duże pieniądze. W czwartym kwartale 2021 roku Urząd Regulacji Energetyki wypłacił rekompensaty za 2020 r. i dla wielu przedsiębiorstw była to naprawdę istotna pomoc, w sytuacji drogiej energii i wysokich opłat za CO2.Nowelizacja ustawy, niezbędna do uruchomienia wypłaty rekompensat za zeszły rok, wciąż jest na etapie rządowym. Apelujemy, aby jak najszybciej trafiła pod obrady Sejmu, na ścieżkę ekspresową. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której moglibyśmy nie dostać rekompensat.Olbrzymi problem stanowią dzisiaj też dostawy drewna. Sytuacja jest niespotykana. To podstawowy surowiec dla producentów masy celulozowej, używanej dalej do produkcji papieru i tektur.Zintegrowane zakłady papiernicze są od kilkudziesięciu lat jednymi z największych odbiorców drewna z Lasów Państwowych. Tymczasem, ku naszemu zaskoczeniu, 22 września ubiegłego roku p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych nagle zmienił zasady sprzedaży bez żadnych konsultacji z branżą drzewną - papiernikami, tartakami, producentami mebli, płyt, palet!Stabilność i przewidywalność dostaw oraz cen drewna, naszego głównego surowca, jest kluczowa zarówno dla bieżącej działalności operacyjnej, jak i przyszłych inwestycji.- Firmy działają obecnie przy bardzo niskich zapasach drewna. Jeszcze do niedawna mieliśmy możliwość zagwarantowania sobie wolumenu surowca na dwa lata, obecnie wróciliśmy do aukcji półrocznych, co znacząco i negatywnie wpływa na możliwości planowania działań w firmach. Zmniejszono pulę drewna dla stałych odbiorców z długą historią zakupów.Z drugiej strony, przy tak dużym popycie i ograniczonej podaży, z Polski wyjeżdżają setki tysięcy metrów sześciennych nieprzetworzonego drewna zagranicę, w tym do Chin. Przez wiele lat Polska importowała drewno z Białorusi. Prezydent Łukaszenka zastopował eksport drewna okrągłego, kierując się logiką, aby jak najwięcej przetwarzać go na miejscu. To samo robi Rosja.Dlaczego w Polsce nie ma takiej strategii? Każdy metr sześcienny drewna przetworzony w kraju, dzięki wartości dodanej, generuje miejsca pracy oraz znacznie większe i trwałe przychody do budżetu państwa z tytułu VAT, PIT, CIT niż prosty, jednorazowy zysk z transakcji sprzedaży drewna okrągłego zagranicę. Patrząc przez pryzmat całej gospodarki, racjonalnym jest przede wszystkim zapewnić dostęp do surowca firmom produkującym i tworzącym tysiące miejsc pracy w Polsce.Mamy najdroższe drewno w Europie, na ostatnich aukcjach otwartych zdrożało ono o kilkadziesiąt i więcej procent. Przy tak ogromnym zużyciu tego surowca przez firmy z naszej branży koszty tych firm drastycznie się zwiększą.Obawiamy się, że przedsiębiorstwa nie będą w stanie ich sobie zrekompensować, podnosząc ceny. Podwyżki w ostatnim roku zostały przyjęte przez rynek, ale nikt nie potrafi oszacować poziomu akceptacji rynku i konsumentów dla kolejnych podwyżek cen.Trudno wskazać, gdzie jest granica, po przekroczeniu której klienci mogą zacząć wstrzymywać zakupy. Mówimy tu o klientach końcowych, którzy w warunkach wysokiej inflacji mogą przestać kupować różne dobra.W branży drzewnej, przetwórstwie papierniczym działa też wiele małych firm, dla których podwyżki cen surowca, w połączeniu z rosnącymi cenami energii czy presją na wynagrodzenia, mogą bardzo szybko przełożyć się na problemy z gotówką.Dla małej czy średniej firmy wielkim problemem będzie nie tylko wyższa cena drewna zakupionego na aukcji w Lasach Państwowych, ale również np. idące za tym dużo wyższe kwoty gwarancji dla Lasów Państwowych.Sytuacja jest trudna i niepokojąca – stąd nasze oczekiwanie, aby drewno należące do Skarbu Państwa zaczęło być traktowane jako surowiec strategiczny dla polskiej gospodarki.- Zakłady papiernicze działają przede wszystkim w małych ośrodkach przemysłowych, dając pracę ludziom na terenach, gdzie często nie jest łatwo znaleźć równie dobre zatrudnienie. Przemysł papierniczy oferuje wysokiej jakości, dobrze płatne miejsca pracy. Nam zależy na tym, aby dalej się rozwijać, a nie ograniczać produkcję i zatrudnienie, a także aby rosła zamożność społeczności i samorządów tam, gdzie prowadzimy swoją działalność.Apelujemy więc o otwarty dialog z Lasami Państwowymi i stroną rządową. Potrzebne jest wnikliwe i całościowe spojrzenie oraz właściwe regulacje prawne uwzględniające potrzeby wszystkich stron.Nie możemy na drewno patrzeć tylko z perspektywy krótkoterminowego przychodu w sytuacji przegrzania rynku, ale - przede wszystkim - we wspólnych działaniach uwzględnić przyszłość tego sektora, troskę o jego zrównoważony rozwój i potencjalny wpływ na dalszą ekspansję polskiej gospodarki.Potrzebny do tego jest jasny, przewidywalny i stabilny system sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe oraz polityka państwa, która pozwoliłaby firmom produkcyjnym funkcjonować na bieżąco w sposób niezakłócony i planować dalszy rozwój w warunkach zarządzalnego ryzyka.Czytaj: W Niemczech brakuje papieru do drukowania - W produkcji i przetwórstwie papieru zatrudnionych jest w Polsce 60 tys. ludzi. Łącznie z pozostałymi branżami "opartymi" na drewnie, jak meble, płyty czy tartaki, dajemy pracę blisko 400 tys. osób. Wspólnie tworzymy ok. 6 proc. PKB. Niebagatelny jest też nasz wkład w bilans płatniczy; w przypadku papieru eksportujemy połowę swojej produkcji, a meble eksportują nawet 90 proc.Biorąc pod uwagę trend konsumencki na stosowanie produktów biodegradowalnych, przemysł drzewny, pożytkujący surowiec całkowicie odnawialny, powinien być traktowany priorytetowo i z dużą troską o dalszy dynamiczny rozwój tej branży. Doskonale bowiem wpisuje się w długofalową unijną politykę neutralności klimatycznej.Niestety, w takiej sytuacji bardzo niemile zostaliśmy zaskoczeni decyzją Lasów Państwowych i brakiem właściwej polityki sektorowej. Destabilizacja rynku drewna nie wpływa pozytywnie ani na bieżącą działalność firm, ani na ich skłonność do inwestowania.- Nie przypominam sobie tak ciężkiej sytuacji i trudno mi wyrokować... W krótkoterminowej perspektywie skutki drastycznych podwyżek kosztów podstawowych surowców negatywnie wpłyną na pozycję konkurencyjną firm, zarówno tych mniejszych, jak i dużych.Firmy prowadzą działalność po to, aby zarabiać i rozwijać się. W naszym przemyśle duże przedsiębiorstwa chcą inwestować. Jak wspomniałam wcześniej, to wydatki rzędu dziesiątek, a nawet setek milionów złotych, więc jeśli firmy nie będą osiągały satysfakcjonującego właścicieli czy inwestorów zysku, zaczną oni się zastanawiać, czy warto dokonywać inwestycji, czy warto te inwestycje lokować w Polsce.Sytuacji, w której rosną koszty operacyjne i koszty podstawowego surowca, przy braku jego dostępności, nie da się długo utrzymywać, a skutki obecnego kryzysu na rynku drewna mogą być bardzo niekorzystne dla całej gospodarki.