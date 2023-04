Mamy nowy podatek, przed którym nie można uciec

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, prezesem grupy Maspex, która jest jednym z największych producentów żywności w naszej części Europy. O inflacji, zmianie zachowań konsumentów oraz kondycji polskiego biznesu i branży spożywczej.

Na inflację odpowiedzią są podwyżki cen produktów - mówi prezes grupy Maspex Krzysztof Pawiński. Jak dodaje, inflacja to rodzaj powszechnego, horyzontalnego podatku, który dotyka wszystkich w równy sposób.

Grupa Maspex to polski koncern spożywczy, będący jednym z największych producentów żywności w Europie Środkowo-Wschodniej i w Polsce.

Podwyżki cen wpłynęły na każdy aspekt działalności grupy Maspex. - Nie było w ostatnim roku żadnego kompensacyjnego komponentu, który by lekko łagodził podwyżki cen surowców, energii, logistyki, płac - mówi Krzysztof Pawiński.

Krzysztof Pawiński będzie uczestnikiem debaty "Firmy z Europy Centralnej w globalnej rywalizacji" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 24-26 kwietnia w Katowicach.

- Właściwie wszystkie branże stanęły przed ogromnymi wyzwaniami. Zbieżność wydarzeń w ostatnich trzech latach, czyli pandemii, wojny i inflacji, sprawiła, że prowadzenie biznesu stało się bardzo wymagające. Szczególnie bolesny okazał się wzrost cen - przekonuje Krzysztof Pawiński, prezes Maspex.

Widać zmianę w zachowaniach zakupowych konsumentów

- Na inflację odpowiedzią są, niestety, podwyżki cen, których nikt nie lubi. Nie lubi tego biznes, nie lubi tego nasze otoczenie handlowe, a tym bardziej konsument. Na wcześniejsze wyzwania związane z zerwanymi łańcuchami dostaw odpowiedź była inna, wówczas przynajmniej można było sięgnąć po menedżerskie narzędzia, które mieliśmy wszyscy wytrenowane jako element zarządzania kryzysowego - mówi Krzysztof Pawiński.

Jak podkreśla, inflacja to rodzaj powszechnego, horyzontalnego podatku, który dotyka wszystkich w równy sposób. – Nie sposób przed nim się ukryć – dodaje.

Biznes związany z produkcją żywności jest określany mianem biznesu konserwatywnego. Gdy koniunktura jest rozgrzana, wzrost sprzedaży nie jest liczony w dziesiątkach procentów, jak w innych branżach.

Branża spożywcza inflacyjny kryzys odczuwa inaczej. Tu jest stabilniej, a relacja na wahania koniunktury są wolniejsze

Ale równocześnie, kiedy koniunktura zwalnia, branża spożywcza nie notuje też dużych spadków. Produkcja żywności jest bardziej stabilna i nie poddaje się w tak widoczny sposób cyklom koniunkturalnym.

Mimo to wzrost cen stanowił wyzwanie ze względu na zmianę struktury kosztów oraz z powodu zachowania konsumentów, którzy są wrażliwi na ceny.

- Jesteśmy w biznesie 33 lata, ale ten ostatni rok był absolutnie wyjątkowy, bo ani jeden składnik kalkulacji kosztów, wytworzenia produktów nie malał. Wszystko rosło, to było coś zdumiewającego, z czym po raz pierwszy miałem do czynienia. Nie było żadnego kompensacyjnego komponentu, który by lekko łagodził podwyżki cen surowców, energii, logistyki, płac – zaznacza Krzysztof Pawiński.

Wyższe koszty wytworzenia muszą zostać przełożone na wyższe ceny, podkreśla szef grupy Maspex.

- Uważamy, że producent produktów brandowych, jakim jest Maspex, przechodzi przez ten okres podwyżek bardziej poturbowany niż producent bezbrandowych, cenowo agresywnych produktów – mówi Krzysztof Pawiński.

I dodaje: - Mam nadzieję, że w styczniu tego roku już zakończyliśmy cykl podwyżek.

