Managerowie coraz lepiej przygotowani na transformacje w firmach

Niemal 100 proc. osób na wyższych stanowiskach, bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzanie zmian w firmach, dobrze ocenia swoje przygotowanie do zarządzania tym procesem, a blisko 90 proc. jest zadowolonych z efektów wprowadzonych usprawnień - wynika z najnowszego raportu.

"Dla prawie 50 proc. badanych jednym z największych problemów była liczba obszarów, które należało koordynować, a prawie 60 proc. managerów doświadczyło oporu pracowników w tym procesie" - wynika z raportu "Change Management - kompas managera 2023".

Z raportu wynika, że 62,5 proc. zmian wprowadzanych w firmach dotyczy aspektów technicznych i technologicznych, 16 proc. - zasobów ludzkich. 15 proc. odnosiło się do obszaru ekonomicznego, np. redukcji kosztów, najmniej - kwestii strukturalnych i regulacyjno-prawnych.

Głównym powodem wprowadzania zmian jest dostrzeżenie możliwości ulepszenia procesów w firmie oraz rozwój - wejście organizacji w kolejny etap. Kolejne czynniki to konkretny kryzys czy problem w organizacji, zmiany ekonomiczno-społeczne, presja ze strony konkurencji oraz oczekiwania klientów, a także zmiany regulacyjne - wymieniono.

"Wyzwaniem dla wielu organizacji jest też zmiana pokoleniowa. Może wiązać się z zapewnieniem sukcesji, ale zazwyczaj dotyczy zatrudniania młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek prosto po studiach. Mają odmienne podejście i oczekiwania - szukają w pracy nie tylko możliwości rozwoju, ale także równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, chcą funkcjonować w płaskiej strukturze, oczekują partnerstwa. Jak każda zmiana w organizacji, może być ona wyzwaniem, ale przede wszystkim szansą" - wskazano.

Największym wyzwaniem dla managerów była kompleksowość zmiany, liczba obszarów do koordynacji (49 proc. wskazań), problemem było także zakomunikowanie jej pracownikom (47,5 proc.). "Co trzeci pracownik nie był przekonany co do konieczności wprowadzanej zmiany. Nie powinno zatem dziwić, że niemal 2/3 managerów napotkało na opór ze strony członków zespołu, a w 17 proc. przypadków wprowadzone zmiany powodowały konflikty" - podano.

Raport Wyser pt. "Change Management - kompas managera 2023" został przygotowany w oparciu o pogłębione wywiady z przedstawicielami wyższego managementu firm, doświadczeń ekspertów Wyser oraz badania SW Research, przeprowadzonego w sierpniu 2022 r. wśród 200 firm.

