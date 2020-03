MAP: minister Sasin zwrócił się do spółek o skierowanie pracowników do pracy w trybie zdalnym

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zwrócił się oficjalnie do spółek w nadzorze właścicielskim MAP o skierowanie pracowników, którzy mogą wypełniać swoje obowiązki służbowe poza firmą, do pracy w trybie zdalnym - poinformował w piątek w komunikacie resort aktywów.

"Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zwrócił się oficjalnie do spółek w nadzorze właścicielskim MAP o skierowanie pracowników, którzy mogą wypełniać swoje obowiązki służbowe poza firmą, do pracy w trybie zdalnym" - czytamy w komunikacie MAP.

Jak dodano, zalecenie organizowania pracy zdalnej wicepremier uzasadnił m.in. danymi dotyczącymi oceny ryzyka przez Światową Organizację Zdrowia z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem COVID-19.

Sasin podkreślił, że taką możliwość daje specustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

"Do pracy zdalnej mają być kierowani jedynie pracownicy, które mogą wykonywać zadania poza miejscem pracy. Nie wpłynie to na strategiczne działania firm, w tym produkcję środków przeznaczonych do walki z koronawirusem np. płynów dezynfekcyjnych, które przebiegają bez zakłóceń" - zaznaczono.