MAP: od 2015 r. realna wartość PKB zwiększyła się w Polsce o niemal 32 proc.

Od 2015 roku realna wartość PKB zwiększyła się w Polsce o 31,9 proc., co oznacza, że krajowa gospodarka rosła znacznie szybciej niż średnia unijna oraz strefa euro jako całość - wynika z opublikowanej we wtorek analizy resortu aktywów państwowych.

Ministerstwo podkreśliło, że wzrost realnego PKB jest jednym z istotniejszych wskaźników informującym o sytuacji gospodarczej danego kraju. "Może on świadczyć także o jakości polityki gospodarczej prowadzonej przez władze danego państwa. Często błędy w polityce gospodarczej skutkują gwałtownymi wahaniami PKB, niejednokrotnie prowadzić mogą nawet do głębokiej recesji, której skutkiem jest także tak dotkliwe dla społeczeństwa bezrobocie. Z kolei dobrze prowadzona polityka gospodarcza przekładać się powinna na stabilne tempo wzrostu gospodarczego, czemu towarzyszyć powinna dobra sytuacja na rynku pracy i wzrost dochodu rozporządzalnego. Poza samym wzrostem gospodarczym istotne jest to, jak dzielone są jego owoce. Chodzi o to, aby wzrost sprzyjał zmniejszaniu nierówności dochodowych oraz eliminowaniu obszarów biedy" - wskazano.

Z analizy wynika, że od 2015 roku realna wartość PKB zwiększyła się w Polsce o niemal 32 proc. (31,9 proc.) "Oznacza to, że nasza gospodarka rosła znacznie szybciej niż średnia unijna oraz strefa euro jako całość" - zauważono.

W przywołanych danych Eurostatu dla państw Europy Środkowo-Wschodniej za Polską znalazły się: Rumunia (z 30,8 proc. skumulowanym wzrostem PKB); Słowenia (27,5 proc.), Węgry (26 proc.), Litwa (25,6 proc.), Chorwacja (25,1 proc.), Estonia (24,6 proc.), Bułgaria (20,9 proc.), Łotwa (18,1 proc.), Słowacja (15,3 proc.) i Czechy (15 proc.).

W analizie zwrócono uwagę, że patrząc na skumulowany wzrost realnego PKB w poszczególnych państwach UE to okaże się, że Polska zajęła w tym zestawieniu wysokie, czwarte miejsce.

"Wyprzedziły nas jedynie gospodarki o specyficznych cechach: Irlandia, Malta i Cypr. Interesujące może być jednak także odniesienie skumulowanego wzrostu realnego PKB do państw porównywalnych do Polski jeśli chodzi o wielkość. Wśród 10 największych gospodarek UE wzrost PKB Polski od 2015 roku był drugim największym, ustępując miejsca jedynie Irlandii. Z kolei w zestawieniu z państwami naszego regionu wypadamy najlepiej. W okresie 2015-2022 polska gospodarka rozwijała się w średnim rocznym tempie wynoszącym 4,1 proc., co dało nam także czwarte miejsce w Unii po Irlandii, Malcie i Cyprze" - wyjaśniono.

Resort zauważył, że pomijanym aspektem związanym ze wzrostem polskiej gospodarki, jest jego stabilność. Można ją mierzyć tzw. współczynnikiem zmienności, który wylicza się jako iloraz odchylenia standardowego oraz średniej dynamiki PKB. "Dla Polski był on drugim najniższym w UE dla analizowanego okresu. Oznacza to, że w tych turbulentnych czasach udało się polskiej gospodarce uniknąć gwałtownych wahań. Stabilnie i dynamicznie rosnące PKB to kwestia istotna zarówno dla władz, szczególnie tych odpowiedzialnych za politykę fiskalną, jak i dla przedsiębiorców oraz inwestorów międzynarodowych" - wskazano.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że stabilne i znaczne tempo wzrostu PKB świadczy również o odporności polskiej gospodarki na wstrząsy. "Pozytywnie należy także ocenić w tym kontekście działania zmniejszające amplitudę wahań PKB podejmowane przez rząd. Zarówno tarcze adresowane do przedsiębiorców w związku z pandemią, jak i pakiety osłonowe dla gospodarki amortyzujące ekonomiczne skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę, okazały się skutecznymi stabilizatorami dla wzrostu PKB" - oceniono.

Według MAP taką ocenę potwierdza stosunkowo płytka recesja spowodowana pandemią koronawirusa oraz bardzo szybki powrót do realnej wartości PKB sprzed pandemii (drugi kwartał 2021 roku). "Polskie PKB jest już niemalże na poziomie wyznaczanym przez linie trendu wieloletniego, co obrazuje poniższy wykres" - zaznaczono.

W analizie podkreśla się, że stabilny wzrost polskiego PKB przekłada się na zjawisko tzw. konwergencji realnej, czyli zbliżanie się poziomu życia w Polsce do poziomu średniej unijnej. "PKB per capita z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej wyniosło w naszym kraju w 2022 roku 79,4 proc. średniej unijnej. Jest to wzrost o 10 pkt. proc. w porównaniu z rokiem 2015, co stanowi jeden z lepszych wyników w UE dla analizowanego okresu (6. miejsce na 27 państw i 2. miejsce wśród 10 największych gospodarek UE)" - wskazano.

Ministerstwo przekonuje ponadto, że znacznej poprawie uległa sytuacja związana z nierównościami dochodowymi. "Współczynnik Giniego, będący powszechnie stosowaną miarą tych nierówności (im wyższy poziom tego wskaźnika tym nierówności większe) spadł w Polsce z 30,6 w 2015 roku do 26,3 w 2022 roku. Oznacza to, że problem nierówności dochodowych w naszym kraju jest jednym z najmniejszych w całej Unii Europejskiej. Obecnie zajmujemy 5. miejsce (ex aequo z Niderlandami), jeśli chodzi o państwa z najmniejszymi nierównościami dochodowymi w Unii. W 2015 roku byliśmy na 17. miejscu w tym zestawieniu" - zauważono.

Zdaniem ministerstwa powyższe dane wskazują na to, iż wzrost gospodarczy w Polsce jest dzielony bardziej równomiernie niż miało to miejsce w 2015 roku, co przekłada się także na mniejszy odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Powołując się na dane Eurostatu ministerstwo podkreśliło, że wskaźnik ten od 2015 do 2022 roku zmniejszył się z 22,5 proc. do 15,9 proc. "W 2015 roku Polska była pod tym względem na 14. miejscu, obecnie zajmujemy 3. miejsce w Unii Europejskiej jeśli chodzi o kraje z najniższym odsetkiem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" - czytamy w analizie.

Zgodnie z przywołanymi danymi Eurostatu najwyższy wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ub.r. notowany był w Rumunii. Na kolejnych miejscach znalazły się Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Łotwa i Estonia. Lepszy wskaźnik od Polski miały z kolei Słowenia i Czechy.

