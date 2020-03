MAP: Spółki Skarbu Państwa wspierają Polaków w walce z koronawirusem

Spółki Skarbu Państwa, takie jak PKN ORLEN czy Polfa Tarchomin wspierają Polaków w walce z koronawirusem - wskazało we wtorek na Twitterze Ministerstwo Aktywów Państwowych. Dodano, że trwają analizy, które firmy mogą się włączyć w produkcję m.in masek zabezpieczających.

"Spółki Skarbu Państwa takie jak @PKN_ORLEN czy Polfa Tarchomin wspierają Polaków w walce z koronawirusem. W tej chwili trwają też analizy tego, które spółki mogłyby się włączyć w produkcję mat. zabezpieczających, np. masek" - czytamy we wpisie resortu aktywów państwowych na Twitterze.

W poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował, że w tym tygodniu spółka Orlen Oil z Grupy Orlen rozpocznie produkcję płynu do dezynfekcji. Produkt ma być wytwarzany zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. Prezes zaznaczył, że koncern dysponuje możliwościami produkcyjnymi, pozwalającymi wytworzyć nawet do 1,5 mln litrów płynu do dezynfekcji.

Z kolei, jak podała we wtorek Agencja Rozwoju Przemysłu, Opakomet - spółka z grupy ARP - wyprodukuje pojemniki do środków dezynfekcyjnych dla PKN Orlen i Polfy Tarchomin.