MAP zaakceptował wniosek dla Tauron Wydobycie ws. dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych

Minister Aktywów Państwowych zaakceptował wniosek o przyznaniu spółce Tauron Wydobycie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych na 2022 r. - poinformował w piątek Tauron. Dodano, że w tym roku wartość dopłat oszacowano na kwotę ok. 1,15 mld zł.

Tauron przekazał, że w piątek spółka Tauron Wydobycie otrzymała informację o akceptacji Ministra Aktywów Państwowych dla wniosku o udzielenie wsparcia publicznego w postaci przyznania dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych na 2022 rok. Wyjaśniono, że dopłaty będą udzielone w formie skarbowych papierów wartościowych przekazanych na podwyższenie kapitału spółki Tauron Wydobycie.

Przypomniano, że dopłaty będą realizowane na podstawie ustawy z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z 3 lutego 2022 r. ws. dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych.

"Na mocy ustawy spółka Tauron Wydobycie została objęta systemem wsparcia w celu stopniowego wygaszania działalności wydobywczej. Zgodnie z założeniami systemu wsparcia, dopłaty będą realizowane do czasu zamknięcia ostatniego zakładu górniczego należącego do spółki Tauron Wydobycie" - dodano.

Jak poinformowano w komunikacie, wartość dopłat dla spółki Tauron Wydobycie na 2022 rok została określona na poziomie ok. 1,15 mld zł. "Przy czym biorąc pod uwagę sytuację na rynku węgla - ograniczona podaż skutkująca wzrostem cen węgla - kwota ta może ulec zmniejszeniu" - zastrzeżono.

Wyjaśniono, że szczegółowe warunki przyznania, rozliczania i kontroli dopłat zostaną określone w umowie, która - zgodnie z rozporządzeniem - powinna zostać zawarta pomiędzy MAP a Tauron Wydobycie.

Dodano, że objęcie spółki Tauron Wydobycie systemem wsparcia pozytywnie wpłynie na płynność segmentu "Wydobycie" funkcjonującego w ramach grupy kapitałowej Tauron.

Poinformowano ponadto, że system wsparcia stanowi pomoc publiczną i podlega notyfikacji w Komisji Europejskiej.

W połowie lutego br. resort aktywów państwowych informował PAP, że dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych dla spółek węglowych objętych systemem wsparcia będą przekazywane w miesięcznych transzach. Forma wsparcia - dotacja lub papiery skarbowe - będzie zależała od dostępności środków.

Dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych są możliwe dzięki wejściu w życie w pierwszych dniach lutego br. nowelizacji ustawy górniczej. Jako pierwsza środki otrzymała największa węglowa spółka - Polska Grupa Górnicza. Otrzymała ona wówczas 400 mln zł.

Zgodnie z przyjętą w grudniu ub. roku nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, środki na finansowanie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych mogą być przekazywane na wniosek firm objętych system wsparcia "w formie dotacji lub skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego".

Jak informowano podczas parlamentarnych prac nad nowelizacją ustawy górniczej, w tym roku do PGG ma trafić łącznie ponad 5 mld zł dopłat, a ogółem do końca 2031 r. - ponad 20,7 mld zł. Należąca do grupy energetycznej Tauron spółka Tauron Wydobycie ma dostać w tym roku 911,3 mln zł dopłat, a łącznie w ciągu 10 lat - ponad 6,5 mld zł. Spółka Węglokoks Kraj (z grupy katowickiego Węglokoksu), do której należy kopalnia Bobrek-Piekary, ma dostać łącznie 1,6 mld zł dopłat, z czego 176,7 mln z w tym roku.

