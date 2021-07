Do tej pory do uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych trafiło już 251 mln dopłat rocznych - poinformował w piątek na Twitterze wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

"Do tej pory do uczestników PPK trafiło już 251 mln dopłat rocznych. W br. dojdzie do tego jeszcze kwota ok. 550 mln zł - łącznie będzie to w 3 lata ok. 800 mln zł" - napisał wiceprezes PFR.

Marczuk napisał również, że "w tym roku z wpłaty powitalnej do uczestników PPK trafi ok. 198 mln zł. Łącznie - od 2019 - kwota ta sięgnie 550 mln zł".

Dodał, że obecnie w aktywach PPK jest już ponad 5,5 mld zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Jako pierwsze do systemu powszechnego oszczędzania na emerytury przystępowały w ub.r. największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób. Jesienią tego roku nastąpił drugi i trzeci etap włączania polskich przedsiębiorstw do PPK: tych zatrudniających od 50 do 249 pracowników oraz zatrudniających od 20 do 49 osób. W ostatnim etapie do PPK będą przystępować instytucje publiczne oraz najmniejsze firmy.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje jednorazową "wpłatę powitalną" w wysokości 250 zł dla wszystkich uczestników programu. Oprócz wpłaty powitalnej, uczestnik PPK otrzymuje również dopłatę roczną w wysokości 240 zł.

