Rusza Tarcza 2.0. Pomoc nie dla wszystkich firm

Po północy z czwartku na piątek mikro, małe i średnie firmy z branż, które ucierpiały z powodu koronawirusa, będą mogły składać przez internet wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0 PFR - powiedział wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

W obliczu drugiej fali pandemii rząd i PFR przygotowały Tarczę Finansową 2.0.

Ma ona umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane.

Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

"Po północy z czwartku na piątek w serwisach transakcyjnych banków w Polsce pojawią się wnioski elektroniczne, które umożliwią firmom ubieganie się o pomoc z Tarczy Finansowej 2.0 PFR" - powiedział Marczuk.

To druga Tarcza Finansowa PFR. "Obecna tarcza nie jest już dla wszystkich firm, ale dla tych, które zostały najbardziej dotknięte pandemią. Dotyczy to firm działających pod 45 kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)" - przekazał. Chodzi m.in. o restauracje, hotele, firmy turystyczne, zajmujące się kulturą, florystyką, a także o drukarnie, introligatornie i te z sektora edukacji.

Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 mld zł.

"Pomoc przewiduje 6,5 mld zł dla mikrofirm, czyli tych zatrudniających od 1 do 9 osób i kolejne 6,5 mld dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Według naszych szacunków, z Tarczy może skorzystać ok. 40-70 tys. firm. Kwota, jaka jest na to zarezerwowana, to do 13 mld zł" - powiedział.

Jak mówi Marczuk, subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny, po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków.

"Trzeba pamiętać, że są określone reguły tego programu, co oznacza, że trzeba spełniać warunki związane z prowadzeniem biznesu pod danym kodem PKD. Chodzi m.in. o określone spadki przychodu, to jest 2020 rok do 2019 o co najmniej 30 proc. Te większe przedsiębiorstwa będą otrzymywać refundację 70 proc. straty, którą sami będą obliczać, ale później będą się musieli z tego rozliczyć fizycznie pod koniec tego roku" - powiedział.



W przypadku mikrofirm, spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji zależna będzie od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.

Dla małych i średnich firm spadek obrotów określono na minimum 30 proc. w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Subwencja może wynieść 70 proc. straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r. Maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł.

"Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR pomoc ta będzie udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób, za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki. Sam proces składania wniosków, co do zasady, jest kilkuminutowy" - powiedział. Jak dodał, jeśli przedsiębiorcy złożą wnioski jeszcze w piątek, to w poniedziałek mogą już otrzymać przelew.