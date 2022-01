Marczuk: ok. 900 małych i średnich firm nie złożyło jeszcze rozliczeń z tarczy PFR 2.0

Ok. 900 małych i średnich firm nie złożyło jeszcze rozliczeń subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0, a ok. 1000 musi je poprawić - powiedział w piątek PAP wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Wskazał, że średnio Fundusz umarza ok. 83 proc. otrzymanego przez przedsiębiorców wsparcia.

W piątek PFR poinformował o przedłużeniu terminu rozliczenia subwencji finansowej dla małych i średnich firm w ramach tarczy PFR 2.0. "Termin ten mija 15 stycznia, ale zarząd podjął decyzję umożliwiającą składanie korekt źle złożonych oświadczeń oraz spóźnionych wniosków jeszcze w dniach 18-23 stycznia br." - powiedział Marczuk.

Dodał, że z tarczy 2.0 skorzystały firmy z branż najbardziej poszkodowanych przez Covid-19, takich jak hotelarska, gastronomiczna, turystyczna, eventowa czy targowa. "Chcemy, żeby jak najmniej przedsiębiorców zmuszonych było do zwrotu subwencji" - zaznaczył.

Podkreślił, że od 23 stycznia br. zmiany i uzupełnienia będą niemożliwe, a brak rozliczenia lub niepoprawność złożonych plików JPK będzie wiązać się z koniecznością zwrotu całości otrzymanej subwencji.

Z danych PFR wynika, że do piątku z 7 tys. małych i średnich firm, które skorzystały z tarczy PFR 2.0, ok. 5 tys. jest już rozliczonych, natomiast ok. 1000 wniosków jest do poprawy. "Do tej pory nie wpłynęły jeszcze rozliczenia od 919 firm, ale zakładam, że wiele otrzymamy w piątek i sobotę" - ocenił Marczuk.

Wskazał, że z 3,8 mld zł udzielonych subwencji, 2,8 mld zł zostało już prawidłowo rozliczone. Pytany o to, jaką część z otrzymanych kwot firmy muszą zwracać, powiedział, że średnio jest to ok. 17 proc. otrzymanej subwencji, co oznacza, że przeciętnie umarzane jest 83 proc.

W ramach Tarczy PFR 2.0, czyli od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r., wsparcie otrzymało 47,7 tys. firm, w tym 7,1 tys. z sektora MŚP. Na konta przedsiębiorców trafiło 7,1 mld zł, w tym 3,8 mld zł dla sektora MŚP. Średnia kwota pomocy dla tych firm wyniosła 539 tys. zł, a dla mikrofirm 82 tys. zł.

Pomoc otrzymały firmy objęte 54 kodami PKD. Lista obejmuje branże, które najbardziej doświadczyły negatywnych skutków pandemii Covid-19, w tym przede wszystkim hotelarska, targów i wydarzeń, turystyczna, fitness i gastronomiczna.

