Marczuk: PFR wsparł polskie firmy kwotą ponad 70 mld zł

Polski Fundusz Rozwoju wsparł polskie firmy kwotą ponad 70 mld zł - mówił we wtorek wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Dodał, że według szacunków pomoc dla przedsiębiorców to ok. 8 proc. PKB.

Wiceprezes PFR pytany na antenie radia RDC ile Polski Fundusz Rozwoju wydał w sumie pieniędzy, wspierając przedsiębiorców, odpowiedział: "W tej chwili wydaliśmy z tarczy 1.0, tej dla MŚP, 61 mld zł, z tarczy 2.0, czyli tej branżowej - 7 mld zł i ponad 2 mld zł z tarczy dla dużych firm. Łącznie PFR wsparł polskie firmy kwotą ponad 70 mld zł" - mówił. Podkreślił, że to nie jest koniec pomocy. "Wciąż udzielamy finansowania dużym firmom z dużej tarczy. Gdyby porównać to do kwoty jaką wydaje rocznie NFZ na leczenie Polaków, to są olbrzymie pieniądze z samego PFR-u" - powiedział.

Marczuk stwierdził, że łączna skala pomocy, jaka trafiła do polskich firm w wyniku działań antykryzysowych "to jest oszałamiająca wręcz suma 190 mld zł".

Jak wyliczył, na przykład mikroprzedsiębiorcy do 9 osób "otrzymali z samej tarczy finansowej PFR kwotę rzędu 160-170 tys. zł, natomiast nieco większe firmy - do 249 osób - rząd wielkości 1 mln-1,5 mln zł".

Dodał, że według szacunków do polskich firm trafiło "ok. 8 proc. PKB".

Marczuk przypomniał, że rozpoczęły się konsultacje Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Pytany o wielkość wsparcia dla firm w ramach KPO szef PFR odpowiedział: "W samych grantach jest ponad 100 mld zł, w pożyczkach - ok. 150 mld zł, czyli mówimy o kwotach sięgających 240 mld zł". Wskazał, że konsultacje potrwają do kwietnia. "To jest (...) najlepszy sposób wypracowania ostatecznych rozwiązań" - powiedział.

Oparty na pięciu filarach KPO zaprezentowany został w piątek, a do 2 kwietnia potrwają konsultacje społeczne. Pięć filarów KPO - dokumentu, który będzie podstawą do otrzymania środków z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - to: transformacja cyfrowa, odporność i konkurencyjność gospodarki, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, zielona i inteligentna mobilność oraz zielona energia i zmniejszenie energochłonności.