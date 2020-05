Marczuk: ponad 18 mld zł z tarczy finansowej na kontach firm

Ponad 18 mld zł z tarczy finansowej trafiło już na konta firm - poinformował we wtorek na Twitterze wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

"Po niespełna dwóch tygodniach od uruchomienia Tarczy Finansowej PFR na konta prawie 86 tys. firm zatrudniających ponad 882 tys. pracowników, trafiło łącznie ponad 18 mld zł" - napisał na Twitterze wiceprezes PFR.

Tarcza Finansowa to program Polskiego Funduszu Rozwoju mający na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Warunkiem zgłoszenia się do programu jest odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do miesiąca poprzedniego, bądź analogicznego miesiąca roku ubiegłego.