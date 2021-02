Marczuk: Pozytywnie rozpatrzyliśmy 470 odwołań elektronicznych ws. Tarczy PFR 2.0

Do tej pory pozytywnie rozpatrzyliśmy 470 odwołań elektronicznych i zamknęliśmy blisko 400 tzw. postępowań wyjaśniających ws. Tarczy PFR 2.0 - powiedział PAP wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Dodał, że nie zapadły żadne decyzje o przedłużeniu wsparcia dla firm z Tarczy PFR 2.0.

Wiceprezes wskazał, że od 1 lutego br. przedsiębiorcy mogą składać odwołania elektroniczne oraz wnioski o tzw. postępowania wyjaśniające ws. Tarczy PFR 2.0. Do tej pory - jak powiedział - takich odwołań elektronicznych wpłynęło ok. 1000, z czego pozytywnie rozpatrzono 470. Składają je najczęściej firmy, którym wypłacono mniejszą subwencję niż ta, o którą wnioskowały. "W efekcie PFR wypłacił dodatkowo 83 mln zł" - wskazał Marczuk. Dodał, że jeśli chodzi o liczbę postępowań wyjaśniających to jest ich 1057, z czego rozpatrzono już ponad 389. Składają je m.in. firmy, którym odrzucono wniosek elektroniczny albo uważają, że powinny otrzymać wyższą subwencję, a nie mogą załatwić tego odwołaniem.

Marczuk powiedział, że przedsiębiorcy składają postępowania wyjaśniające zwykle z trzech powodów: rozbieżności związanych z kodami PKD; rozbieżności związanych z danymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz KRS; oraz rozbieżności związane z rozliczeniem VAT. Zaznaczył, że formularz postępowania wyjaśniającego trzeba złożyć w banku, który bierze udział w dystrybuowania środków z Tarczy PFR 2.0. i trzeba do niego dołączyć odpowiednie zaświadczenia. "Jeżeli powodem nieprzyznania subwencji było np. zadłużenie w urzędzie skarbowym lub w ZUS i nie pomaga tu złożenie wniosku elektronicznego, to firma musi przedstawić z tych instytucji zaświadczenie o niezaleganiu" - wyjaśnił.

Podkreślił, że system przyznawania subwencji działa sprawnie, o czym świadczy m.in fakt, że 86 proc. przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski, wsparcie otrzymało. Wskazał, że do 19 stycznia w ramach Tarczy PFR 2.0 o wsparcie ubiegało się 48 tys. firm, a subwencje otrzymało prawie 41 tys. "Pozostałe 7 tys. nie spełniło wymogów związanych z kodami PKD, czy zatrudnieniem pracowników. Są też tacy, którzy mają zadłużenie w ZUS lub urzędzie skarbowym" - powiedział. Przypomniał, że jeśli chodzi o kody PKD, to ubiegająca się o wsparcie firma musi mieć wpisany do rejestru działalności przynajmniej jeden z 54 kodów ujętych w rządowym rozporządzeniu. Marczuk dodał, że do tej pory do firm, w ramach Tarczy 2.0 trafiło już ponad 6 mld zł.

Wiceprezes przypomniał, że wnioski o subwencję z Tarczy PFR 2.0 będą przyjmowane do 28 lutego, natomiast do 31 marca można składać odwołania elektroniczne. Dodał, że jeśli chodzi o postępowania odwoławcze, to procedura ta będzie otwarta do ok. 15 kwietnia.

Pytany o możliwość przedłużenia Tarczy PFR 2.0, powiedział, że nie zapadły jeszcze żadne decyzje na ten temat. Zaznaczył, że pomoc, którą otrzymują przedsiębiorcy w ramach Tarczy PFR powinna wystarczyć na pokrycie kosztów działalności na ok. 5-6 miesięcy.

Realizowana obecnie Tarcza PFR 2.0 ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom uzyskanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Wartość pomocy to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm i kolejne 6,5 mld zł dla spółek zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. W przypadku mikrofirm spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji będzie zależeć od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.