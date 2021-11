Marczuk: W ciągu dwóch dni 1640 firm wypełniło formularz ws. PPK

W ciągu dwóch dni 1640 firm odpowiedziało na elektroniczne wezwania PFR, wyjaśniając dlaczego nie podpisały umowy o zarządzanie PPK - poinformował PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk. Dodał, że 1548 to mikrofirmy, w których żaden z pracowników nie wyraził woli oszczędzania w PPK.

Marczuk wskazał, że wezwanie otrzymają wszyscy pracodawcy, którzy zadeklarowali opłacanie składek ZUS za osoby zatrudnione, ale nie widnieją w ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Wyjaśnił, że dokument zostanie udostępniony w profilu informacyjnym ZUS (PUE) i będzie zawierał link przekierowujący bezpośrednio do specjalnego formularza.

"Cały proces jest bardzo prosty, a wypełnienie tego formularza trwa ok. 3-5 minut" - powiedział. Dodał, że dzięki współpracy z ZUS w tej sprawie udało się te wezwania zdigitalizować. "Ważne jest także, że oszczędziliśmy ok. 7 mln zł publicznych pieniędzy" - podkreślił Marczuk.

Zaznaczył, że do wypełnienia i wysłania formularza zobowiązane są wszystkie firmy, które taki dokument otrzymają. "Nawet te najmniejsze, w których żaden z pracowników nie wyraził woli oszczędzania w PPK i które, zgodnie z ustawą o PPK, z systemu powszechnego oszczędzania mogą być wyłączone. Ważne, by przedsiębiorca podał przyczynę, dla której nie podpisał umowy" - wyjaśnił.

W sumie wezwanie do wyjaśnienia ma otrzymać ok. 650 tys. firm, przy czym dziennie wysyłane jest ok. 20-30 tys. "W ciągu dwóch pierwszych dni (akcję uruchomiono w czwartek - PAP) 1640 firm wypełniło i odesłało formularz" - powiedział Marczuk. Zaznaczył, że 1548 to mikrofirmy, w których do tej pory żaden z pracowników nie wyraził woli oszczędzania w PPK. Marczuk wskazał też, że 30 firm zadeklarowało, że podpiszą umowę.

Jak wynika z ustawy o PPK, tylko trzy grupy podmiotów nie muszą zawierać umowy o zarządzanie PPK. Są to: mikroprzedsiębiorcy, ale wyłącznie wówczas, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK; osoby fizyczne zatrudniające osobę fizyczną (w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą); podmioty, które - w dniu objęcia ich przepisami ustawy - prowadziły i nadal prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE).

Jeżeli pracodawca nie znajduje się w jednej z tych trzech grup, ma 30 dni na zawarcie umowy o zarządzanie PPK od otrzymania wezwania. Za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie grozi grzywna w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń w podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy.

Pracownicze Plany Kapitałowe to system gromadzenia oszczędności emerytalnych, który jest współtworzony przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłaca składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. Maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika może wynosić 8 proc.

