Marczuk: wypłaty z 25 mld zł dla dużych firm w ramach Tarczy PFR możliwe od sierpnia

Wypłaty z puli 25 mld zł przeznaczonej na wsparcie dużych firm, w ramach Tarczy PFR, powinny rozpocząć się w sierpniu - powiedział we wtorek wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

"Dalej realizujemy Tarczę dla dużych firm. To jest kolejne 25 mld zł, które będzie do nich sukcesywnie trafiać, pewnie już od sierpnia i w kolejnych miesiącach" - mówił na antenie TOK FM wiceprezes PFR.

Marczuk przypomniał, że wypłaty dla małych i średnich firm osiągnęły poziom blisko 60 mld zł. Dodał, że w części dla MŚP nabór wniosków kończy się w piątek 31 lipca.

Jego zdaniem z Tarczy Finansowej dla małych i średnich firm może skorzystać ostatecznie około 350 tys. przedsiębiorstw.

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników to program pomocowy w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej o wartości 100 mld zł, co stanowi 4,5 proc. PKB. Wsparcie przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw wynosi 25 mld zł, dla małych i średnich firm - 50 mld zł, a pozostałe 25 mld zł ma trafić do dużych firm.