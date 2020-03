Marek Jakubiak apeluje do premiera Morawieckiego. "Państwo powinno być tańsze. To jest ten moment"

Niebawem może się okazać, że bezrobocie wzrośnie kilkukrotnie, dlatego konieczna jest poduszka amortyzacyjna dla zakładów i ludzi, którzy pójdą w stan uśpienia. Właściciele firm muszą mieć narzędzia, które pozwolą na przetrwanie kryzysu, gdy nie ma pieniędzy na utrzymanie ludzi przy zastoju produkcji. Tu powinno pojawić się państwo, które pomoże sfinansować stan ten uśpienia - mówi w rozmowie z WNP.PL przedsiębiorca, polityk i kandydat na prezydenta Marek Jakubiak.

Obecnie mamy w kodeksie pracy formę urlopu bezpłatnego, ale przecież nie chodzi o to, żeby ludzie nie dostawali pensji, właściciele firm muszą mieć narzędzia, które pozwolą na przetrwanie kryzysu, gdy nie ma pieniędzy na utrzymanie ludzi przy zastoju produkcji. Tu powinno pojawić się państwo, które pomoże sfinansować stan uśpienia przez określony czas.- Jesteśmy przygotowani finansowo na taki kryzys. Utrzymujemy załogę, ale produkcja spadła nam już o 50 proc. Wszystkie potrzeby są dzisiaj ważne, jednak zdrowie pracowników jest najważniejsze, dlatego ograniczyliśmy przebywanie na terenie zakładów i wysłaliśmy ludzi na urlopy.Są to urlopy płatne, taki wzrost kosztów przy spadku przychodów, który notujemy, powoduje, że wchodzimy w straty. Pytanie, jak długo to będzie trwało.W tym miejscu warto też zwrócić uwagę też na drugą stronę całej tej sytuacji. Jeżeli przedsiębiorstwa, takie jak moje, przestaną płacić podatki, w wyniku załamania popytu przestaniemy płacić akcyzę, to państwo tez będzie miało kłopoty.Tu mam apel do polskiego rządu, do premiera Mateusza Morawieckiego: państwo powinno być tańsze. To jest ten moment, w którym powinno się myśleć o oszczędnościach, to jest czas na niezbędne redukcje, również w administracji.