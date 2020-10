Markit: wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce we wrześniu wzrósł do 50,8 pkt.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce we wrześniu ukształtował się na poziomie 50,8 pkt. wobec 50,6 pkt. w sierpniu - podała firma Markit. Konsensus PAP Biznes zakładał, że wskaźnik wyniesie 51,9 pkt.

"We wrześniu PMI wzrósł nieco z sierpniowego poziomu 50,6 do 50,8, sygnalizując ogólną poprawę kondycji polskiego przemysłu. Tempo wzrostu było jednak słabsze niż w lipcu, kiedy osiągnęło najwyższą wartość od dwóch lat. Od listopada 2018 do lipca tego roku warunki w sektorze nieustannie się pogarszały. Był to najdłuższy trend spadkowy od niemal 18 lat z rekordowym spadkiem odnotowanym w kwietniu wywołanym obostrzeniami nałożonymi na gospodarkę w związku z pandemią COVID-19" - napisano w komentarzu do badania.

"Niewielki wzrost wskaźnika w stosunku do wyniku odnotowanego w sierpniu odzwierciedlał wyższe odczyty subindeksów zatrudnienia, nowych zamówień oraz pozycji zakupionych, które razem podniosły główny wskaźnik o 0,5 pkt. Przeciwwagę stanowiły nieco gorsze wyniki odnotowane przez subindeksy czasu dostaw (-0,2) oraz produkcji (-0,1), choć drugi z wyżej wymienionych wskaźników wciąż sygnalizował wzrost" - dodano.