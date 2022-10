Marszałek Grodzki: Senat w środę zajmie się ustawami dotyczącymi cen energii

Pilne rządowe ustawy dotyczące cen energii będą omawiane i prawdopodobnie głosowane w środę, w pierwszym dniu posiedzenia Senatu; nie będzie żadnego opóźnienia - zapowiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Grodzki podkreślił, że w kwestiach mających na celu obniżenie cen energii, zahamowanie inflacji, kwestiach wojny w Ukrainie, Senat pracuje szybciej niż obligują go do tego terminy konstytucyjne.

Sejm uchwalił w czwartek ustawę wprowadzającą maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i firm oraz ustawę dotyczącą preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Senatu o szybkie przyjęcie tych ustaw. "To realna i konkretna pomoc dla polskich rodzin i firm w niełatwym czasie światowego kryzysu energetycznego. Cała klasa polityczna musi tu działać razem, ponad podziałami" - napisał.

"Pan premier do nas apeluje, więc i ja mam apel do pana premiera. Ceny energii można by znacząco obniżyć, gdyby Polska otrzymała środki z KPO. A nasz projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdyby został przyjęty, byłby jednym z wypełnionych kamieni milowych i bardzo przybliżyłby nam otrzymanie tych środków" - powiedział PAP marszałek Senatu.

Jak podkreślił, Senat zbierze się zgodnie z planem w środę, czwartek i piątek - nie wcześniej, bo w poniedziałek i wtorek w Zagrzebiu jest - jak zaznaczył Grodzki - "bardzo ważne spotkanie Platformy Krymskiej dotyczące wojny w Ukrainie". Marszałek Senatu, podobnie jak marszałek Sejmu Elżbieta Witek, będzie uczestniczyć w tym wydarzeniu. "W poniedziałek i wtorek będą pracować nad ustawami senackie komisje" - dodał marszałek Senatu.

"I podtrzymuję to, co mówimy zawsze, że w kwestiach mających na celu ulżenie ludziom w ich trudnym boju z obecnym rządem w obniżeniu cen energii, pohamowaniu inflacji czy w kwestiach wojny w Ukrainie Senat pracuje znacznie szybciej niż obligują nas do tego terminy konstytucyjne. I na najbliższym posiedzeniu Senatu, pierwszego dnia, te pilne ustawy rządowe będą omawiane i prawdopodobnie głosowane również tego samego dnia, aby Sejm dostał je 26 października wieczorem lub najpóźniej 27 października rano, by posłowie mogliby się tym zająć. Więc żadnego opóźnienia nie będzie" - powiedział marszałek Senatu.

"Natomiast ponawiam swój apel, by rządzący traktowali inicjatywy senackie, służące przybliżeniu nas do otrzymania środków z KPO równie poważnie jak my traktujemy wezwania pana premiera" - dodał Grodzki.

W czwartek Sejm uchwalił dwie ustawy dotyczące rynku energetycznego. Pierwsza dotyczyła zasad dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach przez samorządy, a druga maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i sektora MŚP.

Zgodnie z tą pierwszą, gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Spółkami, które mogą sprzedawać węgiel samorządom po cenach preferencyjnych, będą PGE Paliwa i Węglokoks. Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.

Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez: własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki, np. komunalne, umowę ze składem węgla, umowę z inną gminą. Samorządy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.

Druga ustawa zakłada, że w rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na poziomie 693 zł za MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh - dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh - dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh - dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

