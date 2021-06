Marszałek Mazowsza otworzył w Płocku sezon turystyczny w tym województwie

Na nadwiślańskim bulwarze w Płocku marszałek Mazowsza Adam Struzik otworzył w piątek tegoroczny sezon turystyczny w tym województwie. Podczas spotkania zachęcał do korzystania z ofert turystycznych w tym regionie i odwiedzania tamtejszych instytucji kultury.

Jak podkreślił Struzik, turystyka jest ważnym elementem gospodarki Mazowsza, o czym świadczy wkład tego segmentu nawet do 5 proc. PKB tego województwa, który wynosi ponad 500 mld zł.

"Cieszę się niezmiernie, że spotykamy się tutaj, na nabrzeżu wiślanym w Płocku, a nie w szpitalu. Cieszę się, że możemy być dzisiaj bez maseczek" - powiedział podczas symbolicznego otwarcia sezonu turystycznego marszałek Mazowsza. "Mam nadzieję, że epidemia trwale, że tak powiem, jest w regresie. Daj Boże, żeby nie wróciła" - dodał Struzik. Przyznał, że z informacji tour operatorów i hotelarzy wynika, iż branża turystyczna powoli ożywia się, co widać np. po liczbie zgłaszanych rezerwacji.

Jak stwierdził Struzik, ponieważ "naród jest spragniony tego, żeby po pandemii normalnie żyć", a turystyka daleka, zagraniczna ma wciąż swoje ograniczenia, to obecnie może być dogodny moment, w którym "maksymalnie uruchomiona" zostanie turystyka regionalna. "Mamy setki miejsc niezwykle atrakcyjnych" - podkreślił marszałek Mazowsza. Zaznaczył przy tym, że w ciągu ostatnich 20 lat samorząd regionu zainwestował w instytucje kultury "olbrzymie środki, przekraczające setki milionów złotych".

"Czas rozpocząć nowy sezon, mam nadzieję, że udany" - ogłosił Struzik. Marszałek Mazowsza zaapelował jednocześnie do wszystkich, którzy zajmują się turystyką "o wsparcie i wspólne działanie na rzecz reaktywacji tego ważnego sektora gospodarczego".

Zastępca dyrektora departamentu kultury, promocji i turystyki w mazowieckim urzędzie marszałkowskim Izabela Stelmańska zwróciła uwagę, iż pandemia spowodowała, że turystyczne oferty krajowe znalazły się w wielu biurach podróży. Dodała, że również samorząd województwa kontynuuje w tym roku kampanię "Odpocznij na Mazowszu". Jak wyjaśniła, to projekt propagujący "wyjście z domu, podróżowanie i powrót do normalności", a także wspierający podmioty turystyczne i instytucje kultury.

"To, co robimy teraz, to przede wszystkim zachęcenie mieszkańców Mazowsza, ale nie tylko, również ościennych województw do tego, żebyśmy poznawali Mazowsze, odkrywali Mazowsze pod względem turystycznym" - powiedziała Stelmańska. Zaznaczyła, iż oprócz przewodnika "Odpocznij na Mazowszu" z propozycjami wycieczek po regionie, dostępne są już dwa nowe wydawnictwa turystyczne z tego regionu, zatytułowane "Niemapa", w tym do podróżowania dla rodzin z dziećmi.

"+Niemapa+ to zupełnie nowe spojrzenie na mapę, pokazanie poprzez ładną grafikę, przyjazną oku, ofert, które zachęcają do poznawania tradycji, kultury i historii całego województwa mazowieckiego" - wyjaśniła Stelmańska.

Podczas plenerowego otwarcia tegorocznego sezonu turystycznego na Mazowszu, które w piątek odbyło się w Płocku, zachęcano m.in. do odwiedzenia tamtejszego Muzeum Mazowieckiego oraz Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim i Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W spotkaniu uczestniczyła m.in. Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, która od 24 czerwca do 28 sierpnia, w wybrane czwartki organizowała będzie na tamtejszym Starym Rynku bezpłatne, godzinne koncerty - w planach jest osiem takich wydarzeń z udziałem muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl