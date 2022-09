Marszałek Sejmu: państwa ASEAN są cennymi partnerami gospodarczymi

Dynamicznie rozwijające się i modernizujące państwa ASEAN są dla Polski niezwykle cennymi partnerami gospodarczymi, a Polska, która ma ambicje być liderem Europy Środkowo-Wschodniej, na pewno jest atrakcyjnym partnerem dla państwa azjatyckich - oceniła w czwartek marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W czwartek w Sejmie odbywa się konferencja "Polska-ASEAN: ambitne partnerstwo w zmieniającym się świecie" z udziałem m.in. parlamentarzystów, dyplomatów, a wśród nich ambasadorów państw ASEAN (ang.: Association of South-East Asian Nations, czyli Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo Wschodniej). Zaplanowano dwa panele: "Gospodarka: nowe perspektywy współpracy dwustronnej" oraz "Edukacja: w poszukiwaniu efektywnej i innowacyjnej kooperacji".

Otwierając to wydarzenie, zorganizowane w sali kolumnowej, marszałek Sejmu podkreśliła, że "żyjemy w szczególnym czasie, kiedy świat wciąż doświadcza skutków pandemii COVID-19, a wojna na Ukrainie generuje kolejne wyzwania w obszarach światowego bezpieczeństwa i gospodarki". Przekonywała, że kluczem do przezwyciężenia kryzysu na szczeblu krajowym i międzynarodowym jest "współpraca, wzajemne zrozumienie i solidarność". Zwróciła uwagę, że także parlamenty mogą odegrać w tym ważną rolę.

"Jak pokazuje przykład wojny na Ukrainie, w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie, polityka i sytuacja międzynarodowa mogą odcisnąć piętno na każdym aspekcie w nawet najbardziej odległych zakątkach świata. Jednocześnie parlamentarzyści są najbliżej spraw obywateli poprzez kontakt ze swoimi wyborcami i znają doskonale ich bolączki" - powiedziała.

Wskazała też na fakt, że parlamentarzyści mają "wolny mandat pochodzący z wyborów", a przy tym wyraziła satysfakcję z udziału w konferencji "tak licznego grona posłów i senatorów z każdej opcji politycznej". "To bardzo budujące, szczególnie, że temat konferencji jest naprawdę bardzo perspektywiczny i bardzo ważny" - zaznaczyła. Odnosząc się do sytuacji międzynarodowej, marszałek Sejmu wyraziła przekonanie, że Azja Południowo-Wschodnia będzie doświadczała w coraz większym stopniu "wielopłaszczyznowej rywalizacji mocarstw", co może nieść za sobą "dalekosiężne konsekwencje o globalnym zasięgu".

"Jesteśmy świadomi, że państwa w tym regionie Azji różnią się w swoich reakcjach na wojnę na Ukrainie, (...) ale niezależnie od tych różnic, cieszymy się, że z regionu Azji Południowo-Wschodniej głośno wybrzmiał przekaz dający priorytet przywiązaniu do takich wartości jak terytorialna integralność, suwerenność, pokojowe rozwiązywanie sporów i przestrzeganie prawa międzynarodowego. To są solidne podstawy do współpracy na rzecz wspólnego umacniania ładu międzynarodowego opartego właśnie na tych zasadach" - oświadczyła.

Mówiąc, jak postrzega zakres współpracy z tym "dynamicznym i zróżnicowanym regionem" świata, Witek przyznała, że zgadza się ze swoim przedmówcą, posłem Grzegorzem Napieralskim, który jest szefem Grup Parlamentarnych państw ASEAN. "Najbardziej perspektywiczne w naszej współpracy, dające również nadzieję na wymierne korzyści dla obu stron, są gospodarka i edukacja" - zaznaczyła.

Zwróciła przy tym uwagę, że region państw ASEAN, pomimo post-pandemicznej, globalnej recesji oraz odczuwania gospodarczych skutków wojny na Ukrainie, pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się regionów świata".

"Państwa ASEAN, ze swoją dynamiką, wzrostem gospodarczym, młodymi, aspirującymi populacjami oraz dążeniem do modernizacji i innowacji, są dla Polski niezwykle cennymi partnerami gospodarczymi. Polska, która ma ambicje być liderem regionu Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie rozwoju i modernizacji, oraz jest dużym rynkiem wewnętrznym, jest z całą pewnością także atrakcyjnym partnerem dla krajów azjatyckich" - podkreśliła.

ASEAN to organizacja polityczno-gospodarcza, powstała na gruzach Association of South-East Asia utworzonego przez Malezję, Filipiny i Tajlandię w 1961 r. Stowarzyszenie założono w 1967 r. w Bangkoku; jego siedzibą jest Dżakarta. Członkami ASEAN są (w kolejności przystępowania): Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia (państwa założycielskie), Brunei, Wietnam, Laos i Mjanma oraz Kambodża. Deklaracja ASEAN stwierdza, że główne cele i zamiary stowarzyszenia to: przyspieszanie wzrostu ekonomicznego, rozwoju socjalnego i kulturalnego w regionie na fundamencie pokojowej i dobrze współpracującej wspólnoty narodów południowoazjatyckich. Celem ASEAN jest też "promowanie regionalnego pokoju i stabilizacji".

